The Walking Dead Daryl Dixon : de nouvelles images de la saison 2 ont été dévoilées, on a hâte

Bonne nouvelle pour les fans de The Walking Dead Daryl Dixon. Alors que la sortie de la saison 2 approche, AMC partage de nouvelles images avec Daryl Dixon et Carole Peletier. On a hâte de découvrir ces futurs épisodes !

Quatre nouvelles images de la saison 2 de The Walking Dead Daryl Dixon ont été dévoilées

La série revient le 30 septembre sur Paramount+ en France

Une saison 3 a été confirmée, elle se déroulera en Espagne

Norman Reedus lui-même l’a promis : le final de la saison 2 de The Walking Dead Daryl Dixon sera le meilleur de toutes les séries de l’univers. Il faut dire que cette suite, appelée Le Livre de Carol, promet énormément puisque les survivants se retrouveront enfin (du moins, normalement). Aujourd’hui, de nouvelles images sont partagées par la presse.

De nouvelles images de Carol Peletier et Daryl Dixon

Après un premier extrait qui met en scène Carol, place à des images exclusives de la série. Rien de très excitant mais deux photos promotionnelles pour Daryl Dixon et deux autres pour sa comparse. Il faudra se contenter de cela alors que la diffusion de The Walking Dead Daryl Dixon approche. En France, c’est le 30 septembre sur Paramount+ que ces épisodes supplémentaires seront diffusés. Ils permettront de densifier l’univers qui, malgré l’arrêt de la série principale, n’a pas dit son dernier mot.

Et pour cause : AMC a conscience que The Walking Dead représente sa poule aux œufs d’or. Il est logique que la chaîne enchaîne les spin-offs et autres produits dérivés pour tirer profit de l’énorme fanbase passionnée par les aventures des survivants. The Walking The One Who Lives a été un énorme succès grâce au retour de Rick et de Michonne dans une série inédite.

The Walking Dead Daryl Dixon aura droit à trois saisons, en tout, du moins pour le moment. Il est fortement possible que face aux records battus par ce programme, AMC continue à le renouveler. D’autant plus que l’univers pourrait faire en sorte que les protagonistes, disséminés ici et là à travers le monde, finissent par se retrouver.