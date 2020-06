The Walking Dead : pourquoi Rick Grimes-est-il parti aussi longtemps ?

The Walking Dead suit maintenant le groupe de survivants six ans après la disparition de Rick Grimes de la série. Les fans se demandent toujours pourquoi l’ancien leader n’a pas réussi à retrouver les siens pendant toutes ces années.

Le personnage principal de The Walking Dead Rick Grimes a quitté la série lors de la saison 9. Depuis, ses amis survivants et sa famille continuent leur chemin sans le shérif. On sait cependant que Rick n’est pas mort, et qu’il reviendra même dans une trilogie de films. Mais comment les scénaristes vont-ils expliquer sa longue absence de six ans ?

Tous les fans de The Walking Dead ont hâte de découvrir le premier film dédié à Rick Grimes. Au milieu de la saison 9, le personnage est passé près de la mort et a été emmené par Jadis vers un endroit inconnu. Depuis, personne ne sait ce qu’il est arrivé au shérif. Et l’une des grandes questions que se pose le public, est pourquoi Rick n’a pas réussi à rejoindre Michonne, Judith et ses amis survivants, pendant les six années qui se sont écoulées ? Les théories des fans sont partagées. Mais l’une d’entre elles semble plus plausible que les autres.

Rick a mis six ans à se remettre de ses blessures

L’utilisateur Reddit u/newmannewlife1a en effet opté pour une explication très simple, et par conséquent très crédible. Avant de disparaître, Rick est dans un état très grave. Rappelons que le shérif s’est retrouvé empalé par des barres d’acier après être tombé de son cheval. Puis il se retrouve projeté du pont après l’explosion. Dans l’hélicoptère, Jadis lui assure qu’Il va s’en sortir, mais il est évident que sa guérison prendra du temps.

Selon ce fan de la série, ces presque sept années d’absence s’expliquent par le fait que Rick a dû se remettre sur pied. Si gravement blessé, il n’aurait pas pu reprendre la route pour retrouver ses proches. La théorie suggère notamment que Rick ait certainement perdu la capacité à marcher pendant un long moment. Un autre fan propose cependant une variante de cette hypothèse, en affirmant que le héros se soit retrouvé plongé dans un long coma.

La réponse dans les films The Walking Dead

Toutes ces explications sont en tout cas liées au long processus de guérison de Rick, qui selon certaines théories serait immortel. Il faudra attendre la sortie du premier opus de la trilogie The Walking Dead pour savoir si ces fans avaient vu juste. Si tel est le cas, on peut alors imaginer que le film débutera avec le récit de ces six dernières années pendant lesquelles le shérif s’est battu pour sa vie et pour être enfin prêt à partir à la recherche de sa famille.

