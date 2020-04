The Walking Dead : la petite fille de la saison 2 ne s’attendait pas à disparaître si tôt

The Walking Dead ne compte plus ses personnages morts au fil des saisons. Pour les acteurs, l’avenir dans la série est toujours incertain. Madison Lintz, qui incarnait Sophia, raconte qu’elle ne s’attendait pas à mourir si tôt.

Aucun acteur de série ne souhaite que son personnage meure. Surtout lorsque la série est The Walking Dead, un show qui bat des records de longévité. Pour Mardison Lintz, qui interprétait le rôle de Sophia, la fille de Carol, l’expérience aura été de courte durée. Pourtant, ce personnage connaît un meilleur destin dans les comics.

Crédit : AMC

Dans la BD de Robert Kirkman, Sophia survit, et c’est sa mère Carol qui meurt. La jeune fille est adoptée par Maggie et Glenn, et fonde plus tard une famille. Elle est en couple avec Carl Grimes, avec qui elle a une petite fille. Dans la série en revanche, la fille de Carol disparaît rapidement de l’intrigue. Sophia quitte en effet The Walking Dead dès le début de la saison 2. On la retrouve quelques épisodes plus tard, transformée en zombie. Rick met alors définitivement fin à son existence en l’abattant d’une balle.

Cette fin tragique et prématurée, Madison Lintz ne s’y attendait pas. « Je pensais que je n’allais pas mourir, car j’étais toujours vivante dans les comics », a déclaré l’actrice dans le podcast Talk Dead to Me. La jeune femme a confié qu’elle avait appris la nouvelle un mois seulement avant de tourner sa dernière scène. « Bien sûr, c’était tellement triste parce que c’était tellement génial d’être dans cette série. », se remémore-t-elle.

Une mort marquante de The Walking Dead

Lintz a cependant compris ce choix scénaristique des showrunners. La mort de Sophia a en effet créé un virage dans l’évolution du personnage de Carol, qui s’est ensuite endurcie. De plus, la scène dans laquelle on découvre Sophia zombie sortant de la grange constitue un moment fort en émotions de cette deuxième saison. Et Madison Lintz reconnaît que cette mort marquante était à la hauteur de son personnage. « En ce qui concerne les morts dans la série, je pense que Sophia en eu a une sacrément bonne. », a commenté l’actrice.

La suite de The Walking Dead devrait nous offrir encore quelques belles morts. Certaines devraient même survenir dès le prochain épisode. La showrunner de la série a en effet annoncé que tous les personnages ne survivraient peut-être pas à cette saison 10.

Source : ComicBook