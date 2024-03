The Walking Dead The Ones Who Live : une saison 2 est possible, bonne nouvelle pour les fans

“Il ne faut jamais dire jamais” pour une saison 2 à The Ones Who Live. C’est en tout cas ce que Scott M. Gimple, chef de The Walking Dead, explique en interview. Les fans pourraient avoir droit à plus de 6 épisodes !

Le chef de The Walking Dead estime qu’il “ne faut jamais dire jamais” à propos d’une saison 2 pour The Ones Who Live

Mais il indique également que l’histoire pourrait s’arrêter après le 6ème épisode

Il souhaite également une série avec Rick, Michonne, Negan, Maggie, Daryl Dixon et Carol

Depuis plusieurs semaines, les fans de The Walking Dead profitent du spin-off The Ones Who Live. Au moment où ces lignes sont rédigées, l’épisode 3 sera diffusé dimanche prochain et promet de voir Michonne décapiter du Marcheur. Mais une question se pose : aura-t-on droit à une saison 2 ? Scott M. Gimple, big boss de la franchise, répond à cette interrogation.

À lire > Toutes les infos à retenir sur le spin-off The Ones Who Live de The Walking Dead

“Il ne faut jamais dire jamais” pour une saison 2

The Walking Dead : The Ones Who Live arrive à la fin du mois de mars en France sur Paramount+ avec la VF en plus de la VOST. La série signe le retour de Rick, détenu par la Civic Republic Military (CRM) depuis des années. Le shérif retrouve Michonne, son grand amour, à travers 6 épisodes. Forcément, on en vient à se demander si ce spin-off est une mini-série ou si, comme The Walking Dead : Daryl Dixon, d’autres saisons sont prévues.

Interrogé par TV Line, le big boss de la franchise, Scott M. Gimple, nous en dit plus : “Je pense que c’est l’une des situations où il ne faut jamais dire jamais. Mais je ne veux pas non plus dire aux gens comment cette histoire termine. Alors, qui sait ? Peut-être qu’après avoir vu la fin [de The Walking Dead : The Ones Who Live], vous vous direz : ‘“’Oh oui, ils ne peuvent pas faire une autre [saison] à cause de X, Y et Z'”.

L’homme ne ferme donc pas la possibilité à une saison 2 mais tempère tout de même. Si “il ne faut jamais dire jamais”, l’épisode final pourrait fermer l’éventualité d’une saison 2 pour des raisons scénaristiques pertinentes. Même si on imagine mal AMC s’arrêter là puisque The Ones Who Live est la meilleure série The Walking Dead pour les fans. Elle bat également un record en termes d’audience.

Une série centrée sur les personnages des spin-offs ?

Lors de cette même interview, Scott M. Gimple a été interrogé à propos de tous les spin-offs sur les personnages principaux de The Walking Dead. C’est-à-dire les séries Dead City (Negan et Maggie), Daryl Dixon (Daryl Dixon et Carol) et The Ones Who Live (Rick et Michonne). L’homme fait part de son envie de réunir tous ces personnages dans une nouvelle série : “Je rêve que ces personnages soient de nouveau réunis. je plante les graines et j’espère avoir l’occasion de le faire. Ce serait merveilleux”.