The Walking Dead est « offensant » et « troublant », expose une plainte déposée contre la série TV

The Walkind Dead a été prise pour cible par des téléspectateurs américains mécontents. Choqués par la violence de la série, ces derniers ont déposé plainte et demandent aux autorités de bannir le show.

Une plainte officielle a été déposée auprès de la Commission fédérale des communications américaine contre The Walking Dead. Dans un dossier de 28 pages, des téléspectateurs expriment leur mécontentement, voire même leur dégoût, à l’égard de la série.

Les plaintes évoquent principalement la violence de The Walking Dead. Certaines qualifient la série de « dérangeante », « horrible », « gore », « répugnante », et parfois même de « satanique ». Ces lettres proviennent de fans de la série, mais aussi de téléspectateurs n’ayant jamais regardé The Walking Dead. Ces derniers font ainsi référence aux bandes-annonces régulièrement diffusées sur AMC ou sur d’autres chaînes.

Un téléspectateur de Caroline du Nord évoque notamment les images des Chuchoteurs, découpant et cousant des masques en peau humaine dans les trailers de la saison 10. « Je regardais Princess Diaries 2 pour l’amour de Dieu, et maintenant j’ai cette image écœurante dans mon esprit ! Je n’ai pas pu attraper la télécommande assez rapidement pour changer de chaîne avant la fin. », s’insurge-t-il.

Ces plaintes contre The Walking Dead ne sont pas nouvelles. Elles ont commencé à affluer en 2017, suite à la diffusion de la saison 7. L’exécution sanglante de Glenn et d’Abraham par Negan qui a marqué les esprits avait à l’époque conduit certains fans à abandonner la série. Bien que la scène ait été fidèle aux comics, pour beaucoup, l’œil de Glenn sortant de son orbite était peut-être l’image de trop.

The Walking Dead n’est pas menacé par ces plaintes

Trois ans après la réception des premières plaintes, aucune action légale n’a néanmoins été prise contre AMC. La FFC a accepté de remettre les documents au site Observer en précisant qu’ « une plainte ou un commentaire n’indique pas nécessairement un acte répréhensible ». L’affaire semble donc classée.

The Walking Dead ne disparaîtra donc pas de sitôt des nos écrans. Les showrunners auraient déjà prévu trois saisons de plus. En attendant, les fans attendant avec impatience l’épisode 16 de la saison 10, reporté à cause de la crise sanitaire. Il mettra en scène l’affrontement avec Beta et les Chuchoteurs. Un final qui risque de ne pas plaire aux téléspectateurs les plus sensibles.

