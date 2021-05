The Walking Dead : préparez-vous à une dernière saison « vraiment brutale » et « très, très sombre »

La onzième saison de The Walking Dead promet de terminer la série en beauté après près de 11 ans de diffusion. Alors que les fans l’attendent avec impatience, Scott Gimple avertit qu’elle sera « vraiment brutale » et « très, très sombre ».

Diffusée depuis le 31 octobre 2010 sur la chaîne américaine AMC, la série d’horreur The Walking Dead touche bientôt à sa fin. AMC a récemment confirmé que la saison 11 sera diffusée à partir du 22 août 2021. Vous avez donc encore quelques mois pour vous préparer à la conclusion de The Walking Dead. Celle-ci ne sera apparemment pas une fin de type « Tout est bien qui finit bien », bien au contraire. Scott Gimple qui est le chief content officer (ou responsable du contenu) de The Walking Dead préfère avertir dès maintenant les fans de la série.

The Walking Dead – Crédit : AMC

D’après Scott Gimple, la onzième et dernière saison de The Walking Dead sera « vraiment brutale » et « très, très sombre ». Ce n’est pas réellement surprenant étant donné la nature violente de la série que l’acteur Jon Bernthal, alias Shane le meilleur ami de Rick Grimes, ne regarde plus depuis quelques saisons. Nous savons déjà qu’il y aura encore plus de zombies, mais le côté sombre se caractérisera probablement par des affrontements entre les protagonistes et la mort de personnages favoris.

Les fans sont encore plus impatients de découvrir la saison 11 de The Walking Dead

Dans une interview accordée à TWDUniverse en direct sur Twitch, Scott Gimple a tenu à rassurer un peu les fans. Il a précisé que la dernière saison « ne sera pas totalement sombre. Il y a des rayons de soleil dans les ténèbres, mais les choses sombres deviennent très, très, très, très sombres ». En clair, les 24 épisodes de la saison 11 ne seront pas complètement sombres et brutaux, mais ils le seront en majorité.

D’ailleurs, AMC a dévoilé la semaine dernière les coulisses du tournage en vidéo. Les scénaristes ont prévu de réserver de nombreuses surprises aux fans, dont une dernière apparition de Rick Grimes avant le premier film de la trilogie. De plus, Scott Gimple a conclu que : « sans trop entrer dans le vif du sujet, il y a un niveau d’intensité dans ces épisodes qui est à la fois une intensité de menace mêlée à l’intensité des émotions derrière cela, et diverses histoires des personnages se mêlant à cela ».

Enfin, certains des personnages favoris auront probablement une mort très violente puisqu’il a aussi précisé que « Il y a des choses vraiment brutales dedans, et pourtant cela affecte directement certains de nos personnages les plus aimés et est lié à leur histoire comme nous le verrons ».

Source : ComicBook