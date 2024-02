The Walking Dead Daryl Dixon : la saison 3 est confirmée, Norman et Carol sont de retour

Lors des Saturn Awards, le créateur de The Walking Dead : Daryl Dixon l’a confirmé en personne. La série va avoir droit à sa saison 3 alors qu’une saison 2 appelée The Book of Carol a été officialisée.

La saison 3 a été confirmée par le créateur de The Walking Dead : Daryl Dixon

C’est lors d’une interview aux Saturn Awards que le producteur a dévoilé l’information

Vous n’êtes pas sans savoir que prochainement, The Walking Dead : The Ones Who Live débute sa diffusion, sans doute sur Paramount+ en France. Mais les fans attendent également la saison 2 de The Walking Dead : Daryl Dixon qui a rapidement été officialisée. Encore une bonne nouvelle puisqu’une saison 3 est en cours de préparation.

Le créateur de la série confirme une saison 3 en préparation

C’est en tout cas ce que Scott M. Gimple, créateur de The Walking Dead : Daryl Dixon, explique lors d’une interview lors des 51ème Saturn Awards (à partir de 1:30). Pendant cette prise de parole pour Temple of Geek, le producteur dévoile qu’une saison 2 de The Walking Dead : Dead City est en cours. Mais surtout qu’une saison 3 pour The Walking Dead : Daryl Dixon se prépare.

Alors oui, travailler sur une saison qui n’a pas encore reçu le feu vert d’AMC ne veut pas dire qu’elle est officielle. Mais face au succès de The Walking Dead : Daryl Dixon qui a battu tous les records, on imagine que la chaîne ne va pas tarder à confirmer la production de ces futurs épisodes.

Si le spin-off a été un tel succès, c’est grâce à l’engouement des fans pour The Walking Dead mais pas que. Norman Reedus est aussi populaire que son personnage, Daryl Dixon, et figure parmi les survivants préférés des fans depuis la saison 1 de la série principale. Ce qui est d’autant plus amusant lorsque l’on sait qu’il n’existe même pas dans les comics ! Daryl Dixon est une création originale de la série.

La saison 2 va s’appeler The Book of Carol

La saison 2 de The Walking Dead : Daryl Dixon, appelée The Book of Carol, s’intéresse à Carol qui arrive en France pour retrouver son compagnon. Le premier trailer nous montre que l’action est centrée sur l’héroïne dans sa quête. Bien évidemment, la série va toujours suivre Daryl Dixon et Laurent à travers nos contrées.

AMC a confirmé que l’univers The Walking Dead allait s’étendre à travers plusieurs spin-offs. Les séries vont continuer à pleuvoir tant que les fans sont au rendez-vous. Et ils sont nombreux à suivre les aventures de ces survivants depuis plus de 10 ans.