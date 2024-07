The Walking Dead Daryl Dixon : la saison 3 confirmée, la série va changer de décor

La franchise The Walking Dead continue de plus belle par l’entremise de ses spin-offs. Outre The One Who Lives qui se focalise sur Rick et Michonne, les fans ont particulièrement apprécié la série dérivée sur Daryl qui se déroule en France. Celle-ci est d’ailleurs sur le point de revenir sur nos écrans, de nouvelles images ayant été révélées tout récemment. Pour rappel, la saison 2 débutera sa diffusion le 30 septembre sur Paramount+.

Et elle ne sera pas la dernière ! Il y a quelques mois, le producteur Scott M. Gimple confirmait déjà qu’une troisième saison était en préparation, à l’occasion des Saturn Awards. On attendait toutefois encore le feu vert d’AMC avant de crier victoire trop vite. C’est désormais chose faite pour le plus grand plaisir des afficionados de la première heure.

The Walking Dead Daryl Dixon : la saison 3 va se dérouler en Espagne

Lors du Comic Con de San Diego, AMC a fait la part belle à son spin-off hexagonal devant une flopée de fans survoltés. Les comédiens Melissa McBride et Norman Reedus étaient notamment présents aux côtés de Gimple. Ce dernier en a profité pour confirmer que la série allait avoir droit à une troisième saison. Le tournage doit normalement débuter en août ce qui laisse augurer une sortie en 2025 sur nos écrans.

Alors que la saison 2 sera marquée par le retour de Carol, la troisième saison va quitter la France pour poser ses valises dans un autre pays européen : l’Espagne. “Cela nous permet de montrer comment l’apocalypse s’est engouffrée dans d’autres régions du monde. Les premières saisons se développaient en France mais comme il y a cette idée perpétuelle de mouvement dans la série, Daryl et Carol tentant de rentrer chez eux, nous voulions aussi qu’ils se déplacent géographiquement”, explique le showrunner David Zabel.

Vous l’aurez compris, de nouvelles aventures passionnantes se profilent pour Daryl et consorts. Avant de partir en Espagne, les fans pourront se plonger bientôt dans la saison 2 du spin-off. Celle-ci devrait d’ailleurs inclure l’un des meilleurs épisodes de la franchise, selon l’interprète du rôle-titre Norman Reedus.