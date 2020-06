The Walking Dead : le producteur a dû s’excuser des remarques misogynes de Negan

Negan est sans doute l’un des vilains les plus cruels de The Walking Dead. Et parfois, ses remarques envers d’autres personnages peuvent être difficiles à digérer. Si bien que le showrunner de la série s’est excusé des propos misogynes de Negan.

Negan n’est pas que violent et sadique, il peut être aussi misogyne. Craignant la réaction d’une des actrices de The Walking Dead, le showrunner Scott Gimple s’est d’ailleurs excusé auprès de cette dernière pour les propos tenus par Negan à l’égard de son personnage.

Crédit : AMC

Ann Mahoney, qui incarnait Olivia dans les saisons 6 et 7, a confié que Gimple l’avait appelé personnellement au sujet d’une remarque de Negan. Dans la série, Olivia était en charge de l’inventaire et du rationnement de la nourriture d’Alexandria. Dans l’épisode 4 de la saison 7 de The Walking Dead, Negan s’adresse aux autres membres de la communauté et lance une remarque plus qu’inappropriée : « Je ne suis pas le seul à avoir remarqué que vous avez une grosse en charge de faire le suivi des rations, n’est-ce pas ? ».

Le showrunner de The Walking Dead s’excuse personnellement pour Negan

Gêné par le caractère misogyne de cette réplique, également présente dans les comics, Scott Gimple a appelé Ann Mahoney pour s’excuser. « Je veux juste te dire que je suis désolé pour cette remarque. Aucun de nous ne pense ça de toi. Mais cela montre à tout le monde à quel point il est misogyne. », s’est justifié le showrunner.

Heureusement, l’actrice a bien compris l’intérêt scénaristique de cette réplique, et souligne qu’Olivia a su rester forte. Quelques épisodes plus tard, elle ne se gêne d’ailleurs pas pour gifler Negan, après que ce dernier lui ait fait une proposition indécente. « C’est mon travail d’actrice, non? Être offensée. Et ce truc fait mal quand les gens le disent [rires], mais c’est ce qu’est Olivia. Et elle se relève, elle se positionne comme une maman ourse. », déclare-t-elle au sujet de son personnage.

Mahoney ajoute que sur le tournage de The Walking Dead, elle entretenait une relation fraternelle avec l’interprète de Negan Jeffrey Dean Morgan. Malheureusement, Olivia a été tuée peu de temps après sa rencontre avec le leader des Sauveurs. Là encore, le showrunner Scott Gimple a tenu à prévenir personnellement l’actrice. « Quand Scott Gimple apparaît sur votre téléphone un dimanche matin… J’ai regardé mon mari et je lui ai dit : Je suis morte. », raconte-t-elle. Olivia fait partie des nombreuses victimes de la violence gratuite de Negan. Elle est en effet exécutée par Arat, à qui Negan demande de choisir au hasard une victime pour faire peur au reste du groupe.

Source : Comic Book