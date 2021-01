The Walking Dead : Le sort réservé à Rick dans les films se précise

Alors que la trilogie cinématographique The Walking Dead n’est pas encore entrée en production, on connaît déjà le sort qui sera réservé au personnage de Rick.

Il semble désormais acté que Rick Grimes sera condamné à une mort certaine. C’est en tout cas ce qu’affirme Daniel Richtman. Même si pour l’heure le scénario peut encore évoluer, les créatifs de cette nouvelle trilogie semble pencher sérieusement pour cette issue. Mais pour l’heure, les films basés sur The Walking Dead doivent encore entrer en production. AMC poursuit en coulisses son travail afin de livrer rapidement un premier volet ultra attendu. Mis à mal par la crise sanitaire, le planning de réalisation doit encore être totalement revu.

Le sort de Rick semble désormais scellé – Crédit : AMC

L’arc narratif de cette nouvelle trilogie est ainsi scellé. Mais la disparition de Rick semblait déjà inévitable. Reste à savoir quelles seront les épreuves qui emmèneront le personnage vers ce destin tragique.

Une mort attendue et prévisible ?

La disparition de Rick a largement été divulguée dans le dernier épisode, avant que ce dernier ne soit secouru et emmené au CRM. Mais depuis, les choses ont encore évolué. En effet, Robert Kirkman, l’auteur des comics sources, a depuis mis un point final aux derniers tomes. Et on découvre que Rick meurt dans l’avant-dernier numéro. Il est donc plus que probable que l’arc narratif suive de près l’intrigue composée par Kirkman.

Dans le comic source, Rick est froidement assassiné par le fils du chef du Commonwealth. La mort du personnage emblématique a surpris les fans du genre, la trouvant bien trop violente et soudaine. Le film pourrait donc réserver à Rick une issue bien plus spectaculaire. Mais tout cela n’est pour l’heure que pure spéculation.

AMC dispose encore de temps pour définir son choix quant au destin de Rick. Scott Gimble a tout de même tenu à rassurer les fans sur l’avancée du projet. « Nous suivons le même plan d’attaque mais les films prennent un peu plus de temps à mettre sur pied que les séries. Et puis, la crise sanitaire est arrivée, ce qui nous a donné l’occasion de nous pencher sur ces films. Nous sommes toujours en train de les faire. Andrew Lincoln est super impliqué. Le créateur, Robert Kirkman, est super impliqué. C’est vraiment en train de se faire. C’est juste que les circonstances actuelles ont un peu modifié les délais, mais on en avait besoin de toute façon. Nous ne voulons vraiment pas nous planter » avoue le superviseur de la franchise.

Les amoureux de The Walking Dead devront donc s’armer de patience pour découvrir le résultat. Ils pourront se consoler avec les nouveaux épisodes de la franchise qui arrivent dès le 28 février prochain.

Source : We Got This Covered