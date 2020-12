The Walking Dead : World Beyond : Verra-t-on Rick Grimes dans la série ? Le showrunner répond

Le héros de The Walking Dead Rick Grimes fera-t-il son retour dans la série spin-off World Beyond ? Le showrunner Scott Gimple répond enfin à cette question que se posent tous les fans.

Depuis le début de la diffusion de World Beyond, les fans de The Walking Dead espèrent revoir Rick Grimes dans la saison 2. Dans la série originale de la franchise, le shérif a en effet disparu à bord d’un hélicoptère CRM, une mystérieuse communauté qui se dévoile enfin un peu plus dans World Beyond.

Rick Grimes sera-t-il de retour dans la saison 2 de World Beyond ? – Crédit : AMC

Malheureusement, Scott Gimple vient de mettre fin à ce rêve. Dans une interview pour le site ComicBook.com, le showrunner a officiellement confirmé que Rick Grimes ne ferait aucune apparition dans la saison 2 de World Beyond. Il a cependant ajouté que l’on en apprendrait plus l’environnement dans lequel le shérif s’est retrouvé après son kidnapping.

World Beyond saison 2 : des informations cruciales sur CRM

« Je pense que les gens pourront regarder cette série et en apprendre beaucoup sur la mythologie dans laquelle Rick Grimes évolue. Et ils pourraient même voir des endroits où Rick Grimes a été. (…) Les gens en apprendront beaucoup sur le monde dans lequel Rick est empêtré », a déclaré Gimple. Le showrunner de World Beyond Matt Negrete a de son côté confirmé que la saison 2 du spin-off révélerait encore beaucoup d’informations sur le groupe CRM. « Nous allons voir beaucoup plus choses de CRM, des aspects de CRM que vous n’aviez jamais suspectés. Nous aurons un aperçu, ou probablement plus qu’un aperçu, de leur fonctionnement, de leur modus operandi. », a-t-il précisé.

Pour revoir Rick Grimes sur les écrans, les fans devront donc attendre la sortie du premier film de la trilogie dédiée à l’ancien shérif. Il faudra cependant être patient, car les aventures cinématographiques de Rick n’ont toujours pas de date de sortie. Scott Gimple a déclaré récemment que les retards causés par la pandémie leur avait laissé le temps nécessaire pour travailler sur le script. Il a également annoncé que Michonne, qui a elle aussi quitté la série The Walking Dead, serait présente dans le film.

Scott Gimple travaille simultanément sur les épisodes anthologiques de la saison 10 ainsi que sur un nouveau spin-off consacré à Carol et Daryl. De quoi faire patienter les fans de The Walking Dead en attendant la sortie du film, et surtout la réouverture des salles de cinéma.

