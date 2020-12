The Walking Dead : le film sur Rick Grimes vaut la peine d’attendre, promet le producteur

Les informations autour des films The Walking Dead centrés sur le shérif Rick Grimes sont tellement rares que certains ont commencé à penser qu’ils n’auraient jamais lieu. Pourtant, le projet est bien toujours d’actualité a confirmé le scénariste et producteur Scott Gimple dans une interview sur AMC. Et « il vaudra la peine d’attendre », a-t-il ajouté pour teaser les fans.

Le retour de Rick Grimes se fait attendre – Crédit : AMC

Annoncé il y a près de deux ans maintenant, le premier film The Walking Dead n’a toujours pas de date de sortie. Et pour cause, le tournage n’a même pas encore commencé. La crise sanitaire y est pour quelque chose, mais les producteurs avouent également avoir été un peu trop optimistes sur les délais. « Parce que nous travaillons à la télévision, nous pensions travailler sur le second en ce moment », a déclaré Gimple.

Il assure cependant que cette longue période de préproduction sera bénéfique pour la qualité du film. « Nous utilisons ce temps pour retourner au laboratoire et rendre le film aussi génial que possible. », a ajouté le producteur. Pour l’instant, toujours pas de date de tournage de prévu. Les équipes de The Walking Dead semblent vouloir jouer la carte de la prudence, quitte à prolonger encore ce retard. « Nous avons quelque chose de vraiment excitant, vraiment unique, vraiment différent, et nous avons hâte de démarrer. Nous devons juste attendre que ce soit sécuritaire. », a expliqué Gimple.

Rick Grimes de retour au cinéma uniquement

Les fans ont hâte de retrouver l’emblématique héros de la série phare The Walking Dead. Ils ont quitté Rick dans la saison 9, dans laquelle il a été emporté par un hélicoptère de la CRM. Cette communauté se dévoilant un peu plus dans le spin-off World Beyond, beaucoup de téléspectateurs ont espéré y croiser l’ancien shérif. Mais le showrunner a confirmé que cela n’arrivera pas.

Il faudra donc bien attendre la sortie du premier film pour revoir le personnage d’Andrew Lincoln. Rick ne sera pas le seul vétéran de The Walking Dead présent au casting. Il retrouvera à ses côtés Michonne et Carol. Cette dernière sera également à l’affiche d’un tout nouveau spin-off qui suivra son parcours ainsi que celui de Daryl après la onzième et ultime saison de The Walking Dead.

