The Walking Dead The Ones Who Live : toutes les infos sur la série avec Rick Grimes

The Walking Dead : The Ones Who Live arrive dans quelques semaines. La série amorce le retour de Rick Grimes, après sa mort supposée dans la série principale, et Michonne. Voici toutes les infos sur ce spin-off très attendu par les fans de la franchise.

© AMC

Après une saison 11 riche en émotions, The Walking Dead a tiré sa révérence. Mais ce n’est pas le cas de l’univers avec de nombreuses séries au programme. C’est notamment le cas de The Walking Dead : Daryl Dixon dont la diffusion française a eu lieu sur Paramount+. Preuve du succès de ce spin-off, une saison 2 a été commandée et il y a même une bande-annonce !

Mais le spin-off le plus attendu n’est autre que The Walking Dead : The Ones Who Live. Pourquoi ? Car Rick Grimes est de retour avec Michonne. Voici ce que l’on sait sur cette série dont la sortie est imminente.

À lire > The Walking Dead : la scène de fin a été supprimée et modifiée au dernier moment, voici l’originale

Bonne nouvelle, la date de sortie de la série se rapproche à grands pas. La diffusion de The Walking Dead : The Ones Who Live débutera le 25 février. Reste toutefois à savoir à quelle date le spin-off sera dévoilé en France. Nous mettrons évidemment à jour cet article quand l’information sera tombée.

🧟 Quelle est l’histoire de The Walking Dead: The Ones Who Live ?

© AMC

Présenté récemment, The Walking Dead: The Ones Who Live reste très mystérieux. Même son synopsis nous en dit peu sur l’intrigue et reste évasif à propos des aventures de Rick Grimes et Michonne.

Rick et Michonne sont plongés dans un autre monde, construit sur les cendres d’une guerre avec les morts. Et en définitive, d’une guerre avec les vivants. Peuvent-ils se retrouver et se rappeler qui ils étaient dans un endroit et une situation différents de tout ce qu’ils ont connu ? Sont-ils ennemis ? Amants ? Victimes ? Victorieux ? Sans l’un et l’autre, sont-ils même vivants ou vont-ils découvrir qu’ils sont eux aussi des zombies ?

Andrew Lincoln qui joue Rick Grimes décrit la série comme un western crépusculaire.

A lire > The Walking Dead : dans quel ordre chronologique regarder les séries ?

📺Les bandes-annonces de The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead : The Ones Who Live a dévoilé un teaser en novembre 2023 avec de nouvelles images. On découvre forcément beaucoup de zombies, du gore mais surtout les impressions de Andrew Lincoln et Danai Gurira, respectivement Rick Grimes et Michonne, sous forme d’interview.

Dans le premier teaser publié en juillet 2023, on aperçoit Rick Grimes et Michonne plongés dans une fumée rouge monochrome. Quelques rapides images montrent Michonne dans ce qui semble être un tunnel peu éclairé et une possible forêt (ou du moins, un extérieur). On la voit également dégainer son sabre. Les personnages ne se croisent pas frontalement.

Lors de la Comic-Con de New York en octobre 2023, de nouvelles images ont été révélées. 30 secondes inquiétantes entrecoupées de luttes sanglantes contre des marcheurs. “J’ai tenté de m’échapper. Sache que j’ai essayé. J’ai essayé, mais j’ai échoué. Sache juste que je t’aime”, déclame Rick. Vivement la bande-annonce officielle !

⭐Quel est le casting de The Walking Dead: The Ones Who Live ?

© AMC

Forcément, Andrew Lincoln et Danai Gurira reprennent leurs rôles respectifs de Rick Grimes et de Michonne. On trouvera d’autres personnages de The Walking Dead comme Pollyanna McIntosh en Jadis. Mais aussi de petits nouveaux avec Lesley-Ann Brandt en Pearl Thorne et Terry O’Quinn (Lost) dans un rôle inconnu.

Andrew Lincoln : Rick Grimes

Rick Grimes Danai Gurira : Michonne

Michonne Lesley-Ann Brandt : Pearl Thorne

Pearl Thorne Pollyanna McIntosh : Jadis

Jadis Terry O’Quinn : Beale

Beale Matt Jeffries : Nat

À lire > The Walking Dead explique pourquoi Negan est revenu

🤔 Combien de saisons pour The Walking Dead: The Ones Who Live ?

© AMC

À l’origine, les aventures de Rick Grimes étaient prévues comme une trilogie cinématographique. Il y a donc fort à parier que The Walking Dead: The Ones Who Live soit une mini-série. Voire 3 saisons pour rester dans l’idée d’une trilogie. AMC n’a encore rien confirmé.

💥Qu’est-il arrivé à Rick Grimes avant The Walking Dead: The Ones Who Live ?

© AMC

Rick Grimes signe son ultime apparition dans la saison 9 de The Walking Dead. Lors d’un affrontement avec les zombies, le shérif est grièvement blessé. Il fait alors exploser un pont pour stopper les morts-vivants et tout le monde le pense mort.

Mais en réalité, Rick Grimes est vivant et a été sauvé par le CRM (Civil Republic Military), une organisation mystérieuse. Il est évacué en hélicoptère aux côtés de Jadis (Pollyanna McIntosh). La femme est en réalité la taupe du CRM. Elle promet de veiller sur Rick Grimes en échange de son aide pour obtenir des ressources.

À lire > The Walking Dead : Norman Reedus raconte le tout dernier jour de tournage et les souvenirs qu’il a ramenés chez lui

❓Qui diffuse The Walking Dead: The Ones Who Live ?

© AMC

Aux États-Unis, AMC s’occupe de la diffusion. En revanche, on ignore encore quelle plateforme se chargera de diffuser la série sur le marché français. Il est probable que Paramount+ récupère les droits comme pour le spin-off dédié à Daryl.