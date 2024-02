The Walking Dead The Ones Who Live : il a fallu des années pour faire revenir Rick

Faire revenir Rick dans The Walking Dead n’a pas été une mince affaire. Avant de produire The Ones Who Live, les équipes se sont réunies pendant des années dans des salles de conférence. Au final, le format série a été choisi avec des retrouvailles entre le shérif et Michonne.

Andrew Lincoln dévoile qu’il a fallu des années pour faire revenir Rick, son personnage

Les équipes se sont réunies dans des salles de conférence pour trouver la meilleure option

Faire une série sur les retrouvailles entre Rick et Michonne a alors été le choix final

Dans quelques jours, les fans de The Walking Dead découvriront The Ones Who Live dont la diffusion serait sur Paramount+ en France. Un spin-off d’autant plus attendu qu’il signe le retour de Rick incarné par Andrew Lincoln. Comme nous l’explique l’acteur, il a fallu des années pour qu’il puisse revenir et retrouver Michonne !

Si vous suivez The Walking Dead, vous savez que Rick “meurt” dans la saison 9 en faisant exploser un pont pour sauver les survivants face à une horde de Marcheurs. Sauf qu’on apprend rapidement que le shérif n’a pas été tué dans la détonation. En 2024, le personnage signe enfin son retour et il aura fallu des années pour que The Ones Who Live, dont les premières critiques sont très positives, voit le jour.

Pour rappel, de base, les informations parlaient d’une trilogie cinématographique centrée sur Rick avant que le format série ne soit adopté, suivant les pas de The Walking Dead : Daryl Dixon dont le succès lui a permis de décrocher une saison 3. En interview pour Comicbook, Andrew Lincoln explique que pendant des années, l’équipe travaillait “dans des salles de conférences, dans des hôtels pour partager des idées”.

Lors de ce processus, les équipes se sont demandée : “Quelle serait la plus folle des retrouvailles ?”. Finalement, il a été conclu que Rick et Michonne se retrouvant était la meilleure option. Selon Andrew Lincoln, il s’agit de la réunion “la plus excitante, incroyable et émouvante, nous sommes fiers que ce soit si puissant”.

Bien évidemment, il a fallu gérer le retrait des deux personnages de la série principale. L’acteur précise que tout cela a été pris en compte avec ces “personnes qui ont quitté la série à des moments différents, il fallait résoudre ce problème”. Rendez-vous le 25 février pour découvrir comment AMC et les équipes ont mené ces retrouvailles émouvantes entre Rick et Michonne.

D’autres spin-offs The Walking Dead arriveront dans le futur

The Ones Who Live est l’un des nouveaux spin-offs de l’univers étendu The Walking Dead. Plusieurs séries dérivées sont au programme pour compléter la mythologie et explorer la vie d’autres personnages. Car The Walking Dead a beau s’être terminée, il reste encore beaucoup d’histoire à raconter. Il se murmure même que la série principale pourrait avoir droit à une saison 12…