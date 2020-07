The Walking Dead : les acteurs Jeffrey Dean Morgan et Lennie James partagent un même regret

Jeffrey Dean Morgan et Lennie James, qui incarnent respectivement Negan et Morgan dans The Walking Dead, ont un grand regret en commun. Les deux acteurs ont révélé lequel dans une récente émission.

Morgan et Negan sont tous deux des personnages marquants de The Walking Dead. Morgan a cependant quitté la série à la fin de la saison 8, et ce départ a laissé quelques regrets à son interprète, ainsi qu’à celui de Negan.

Crédit : AMC

Dans la dernière émission Friday Night In with The Morgans, Jeffrey Dean Morgan et Lennie James ont révélé qu’ils étaient toujours très déçus de ne pas avoir pu partager des scènes. Les deux acteurs ont tous deux une grande admiration l’un pour l’autre, mais n’ont jamais eu la chance de travailler ensemble sur le tournage de The Walking Dead.

Les deux acteurs de The Walking Dead évoquent leur plus grand regret

Jeffrey Dean Morgan, qui n’a intégré la série qu’à la saison 6, a confié qu’il avait toujours eu envie de collaborer avec Lennie James. « Tu étais celui qui m’avait toujours autant marqué. Alors quand j’ai rejoint la série, j’avais hâte d’avoir des scènes avec toi. », a-t-il déclaré à l’interprète de Morgan. Malheureusement, la rencontre n’a jamais eu lieu. Selon Lennie James, celle-ci aurait pourtant pu être explosive. « Les deux dans la même pièce n’auraient jamais pu être détendus. (…) Il y aurait eu un clash. », assure l’acteur.

Lenny James partage le même sentiment que Jeffrey Dean Morgan. Il regrette également de ne pas avoir eu de scènes avec d’autres acteurs de The Walking Dead qu’il apprécie particulièrement. « Toi (s’adressant à Jeffrey Dean Morgan) et Cudlitz (qui incarne Abraham) êtes au sommet de ma liste d’acteurs avec lesquels je suis dégouté de ne pas avoir eu la chance de travailler. », a déclaré James. L’interprète de Morgan a depuis rejoint le casting de Fear the Walking Dead. Ce transfert lui a d’ailleurs permis de garder son rôle dans la franchise. « C’était soit partir et aller dans Fear, ou faire une scène avec Negan et mourir ! », plaisante aujourd’hui Lennie James.

Fear the Walking Dead sera de retour le mois prochain pour une sixième saison. La série originale The Walking Dead conclura quant à elle sa dixième saison avec un ultime épisode très attendu. Celui-ci a en effet été repoussé en raison de la crise sanitaire, et AMC n’a toujours pas confirmé de nouvelle date de diffusion.

Source : Comic Book