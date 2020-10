The Walking Dead : Maggie a-t-elle pardonné Negan pour l’assassinat de Glenn ?

Maggie a-t-elle pardonné le comportement odieux de Negan ? – Crédit : AMC

The Walking Dead, c’est une série forte de 10 saisons et une onzième qui fera office de finale, et pourrait se passer des années après les évènements actuels. Et parmi les personnages favoris se trouve Maggie, incarnée par Lauren Cohan, dont un spin-off avec Negan semble aujourd’hui abandonné. Un personnage vaste et complexe mais dont une question reste en suspens lors du final de la saison 10 : a-t-elle pardonné Negan (Jeffrey Dean Morgan) pour ses actions violentes ?

Maggie et Negan, une relation « compliquée »

Tous les fans de The Walking Dead s’en souviennent : à sa première apparition, Negan a violemment tué Glenn, compagnon de Maggie. L’héroïne a toujours souhaité se venger de l’homme, mais Rick décida d’épargner sa vie et l’emprisonner. Si Maggie n’apparaît pas avant un moment dans la saison 10, il est possible qu’elle sache que Negan fût libéré grâce à ses lettres échangés avec Carol.

Depuis sa libération, Negan semble sur la voie de la rédemption et n’hésite pas à donner un coup de main aux survivants. L’homme affronta Beta, offrant à Daryl l’opportunité de tuer le nouveau chef de Chuchoteurs.

Mais dans le final de la saison 10, les scénaristes n’ont pas montré la réaction de Maggie alors Negan est désormais une aide vitale pour les survivants, évitant de confronter les deux. L’homme a tué son compagnon Glenn, un crime horrible et impardonnable. Mais la voie de la rédemption, du pardon, semble la plus belle dans un monde ravagé où l’humanité a disparue au profit de la violence.

Une onzième saison pleine de surprises ?

La onzième saison de The Walking Dead redistribue donc les cartes. Il s’agira de savoir comment Maggie va réagir, de retour auprès de ses alliés, alors que Negan se promène en liberté comme homme respecté de la communauté. Est-elle capable de gérer cette nouvelle situation face à un homme qu’elle déteste du plus profond de son être ? La réaction du personnage semble quelque chose que les fans attendent.

Avant la sortie de cette onzième saison, The Walking Dead proposera des épisodes bonus à la dixième d’ici le début 2021.

