The Walking Dead : la saison 11 pourrait se passer 25 ans plus tard

Un saut dans le temps de 25 ans ? – Crédit : AMC

Le final de la saison 10 de The Walking Dead arrivera un peu en retard pour cause de Covid-19. Et après la mort de Rick Grimes, personnage principal de la série, les fans spéculent déjà sur les événements de la prochaine saison. Il faut dire que tous les éléments sont présents pour surprendre les spectateurs, alors que Negan, grand méchant de The Walking Dead, a été épargné. Et selon certains bruits de couloir, la 11ème saison de la série se permettrait un gros saut le temps. De quoi redistribuer les cartes.

Un nouveau saut dans le temps dans The Walking Dead

Avec un bond dans le temps pour la saison 11 de The Walking Dead, la série n’en serait pas à son coup d’essai. La saison 9 se déroulait 18 mois après la saison 8 tandis que, dans cette même saison, une ellipse temporelle de six ans retrouvait les survivants à un tout autre endroit. Et alors que la timeline reste « stable » depuis, la saison 11 se déroulerait bien après la mort de Rick Grimes.

Selon la source à l’origine de ce saut temporel, la durée serait « énorme« . On ne parle pas donc pas de plusieurs semaines ou mois, des années seront peut-être à prévoir. De quoi partir dans une nouvelle direction… et découvrir l’évolution future de Negan, méchant le plus ignoble de la série, à l’origine d’une des morts les plus marquantes, celle de Glenn ?

Un saut dans le temps de… 25 ans ?

25 ans plus tard, les choses vont beaucoup mieux – Crédit : Image Comics

The Walking Dead a depuis longtemps troqué les zombies, relayés au second plan, contre les survivants, vraies menaces pour les protagonistes. Une évolution logique et un bond dans le temps pour la saison 11 qui pourrait également se pencher davantage sur les humains que les marcheurs en s’inspirant du numéro 193.

Dans ce numéro, on découvre un monde où la société semble aller beaucoup mieux, les zombies n’étant plus une menace. La civilisation se reconstruit petit à petit. Evidemment, il ne s’agit là que d’une théorie, sans oublier que l’auteur du comics souhaite que la série se prolonge au delà de son oeuvre dessinée.

Avec un changement aussi majeur qu’un saut de 25 ans dans le temps, la saison 11 pourrait, comme la saison 3 en son temps, relancer l’intérêt des spectateurs pour The Walking Dead.

Source : Wegotthiscovered