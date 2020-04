The Walking Dead : pour 16,50 €, offrez-vous la collection complète des comics (en VO)

Fans de The Walking Dead, grâce à une excellente promotion en cours, il vous est possible de vous offrir la collection de tous les comics originaux en versions électroniques. 36 volumes pour 16,50 euros, difficile de résister.

Crédits : Skybound Entertainment

Si la plupart des gens la connaissent par l’intermédiaire de la série télévisée diffusée sur AMC aux États-Unis et OCS Choc en France et qui fait l’objet de plaintes pour sa violence, c’est en comics qu’est née la saga The Walking Dead. Ils ont été traduits et édités en France par Delcourt, chaque tome physique coute 14,50 euros.

36 volumes pour seulement 16,50 euros

C’est grâce à une opération de promotion lancée par Image Comics et Skybound Entertainment sur Humble Bundle qu’il est possible d’obtenir l’intégrale des tomes des comics de The Walking Dead à prix très réduit, mais en version originale, à réserver donc à ceux qui parlent bien l’anglais ou aux vrais fans. Comme à son habitude le site propose différents lots débloqués en fonction du montant. Commençant à 1 dollar, il faudra dépenser 18 dollars pour obtenir les 36 volumes.

Dépenser 1 dollar permettra de télécharger les 5 premiers tomes, reprenant donc les 30 premiers comics. En plus est compris un volume spécial reprenant une collection d’histoires de Morgan, Michonne, du gouverneur et de Tyreese. Pour 8 dollars, ce sont 18 volumes et le guide du survivant qui seront déverrouillés. 15 dollars donneront accès à 23 volumes. Enfin, 18 dollars débloqueront l’intégralité, c’est-à-dire les 32 volumes reprenant donc les 193 comics ainsi que 4 tomes spéciaux, dont Here’s Negan racontant sa vie avant l’invasion, dont on ignore toujours l’origine, et la version brute de All Out War par son dessinateur Charlie Adlard.

Les fichiers sont téléchargeables en format CBZ, PDF et ePub, ce qui les rend compatibles avec une très large variété de liseuses électronique. Pour rappel, les prix donnés par Humble Bundle sont des prix minimaux, il est possible au moment du paiement de choisir de payer davantage pour remercier l’éditeur ou encourager l’auteur par exemple, mais aussi pour faire un don à une association caritative. Le plus généreux donateur a ainsi déboursé 55 dollars. Cela reste malgré tout un prix raisonnable pour lui, le prix d’achat normal pour la collection dépasse les 400 euros.

Source : Humble Bundle