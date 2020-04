The Walking Dead : l’auteur a menti et n’a pas révélé l’origine de l’infection

Dix-sept ans après la sortie du premier tome de la BD The Walking Dead, son auteur Robert Kirkman continue d’entretenir le mystère autour des origines de l’invasion zombie. Il y a quelques mois, les fans croyaient avoir enfin obtenu une réponse. L’auteur avait en effet donné une explication au virus dans un tweet qui avait suscité beaucoup de réactions.

Crédit : AMC

« C’est une spore venue de l’espace », avait déclaré Kirkman. L’origine de l’épidémie aurait donc été extraterrestre. Une révélation à laquelle les fans ont cru, pensant qu’il s’agissait là d’une référence au film de George A. Romero La Nuit des morts-vivants. Quelques mois plus tard, Robert Kirkman revient sur ses propos et affirme avoir menti. Cette explication n’était qu’une blague.

« Tout d’abord, le tweet mentionné date de plusieurs mois et il a été supprimé ! Deuxièmement, c’était une blague! Je ne révélerais jamais quelque chose comme ça dans un tweet ! », a-t-il déclaré dans un nouveau tweet cette semaine. Ce changement soudain soulève toutefois des questions. Était-ce vraiment une blague, ou l’auteur a-t-il simplement pris conscience de la déception des fans après la révélation de sa précédente théorie ?

L’origine du virus zombie restera un mystère

Nous ne le saurons peut-être jamais. Le dernier tome des comics The Walking Dead sorti en juillet 2019 ne lève en effet toujours par le voile sur ce mystère. Pourtant, Robert Kirkman a affirmé par le passé qu’il savait quelle était l’origine de l’infection des zombies. Il a notamment déclaré qu’il s’agissait « d’un truc fou de science-fiction qui rendrait l’histoire encore plus bizarre. ». L’auteur ne semble cependant toujours pas prêt à en dire plus. En 2018, il déclarait qu’il mentionnerait « peut-être » et « par hasard » l’origine de l’infection dans une interview.

Si Robert Kirkman continue de teaser les fans avec ces explications sur la cause de l’épidémie, c’est sans doute parce qu’il considère cette question peu importante. Ce qui fait l’histoire de The Walking Dead, c’est la survie des personnages. « Honnêtement, si un scientifique de Washington venait vers les personnages et leur dit ce qui s’était passé, ils haussaient les épaules et disaient ‘Oh … d’accord …’ cela ne changerait pas du tout leur vie », avait déclaré Kirkman.

Il est peut-être donc temps d’oublier toutes ces théories sur l’origine du virus, et de savourer simplement les dernières saisons de la série. Selon l’acteur Jeffrey Dean Morgan, The Walking Dead devrait avoir encore trois belles années devant elle.

The Walking Dead : quel est le meilleur épisode de la série pour les fans ?

Source : Winter is coming