The Walking Dead : tournage en pleine pandémie, la réalité rejoint la fiction

Le tournage des épisodes additionnels de The Walking Dead est en cours. Pour la production et les acteurs, filmer en pleine pandémie donne un aperçu de ce que vivent les héros de la série.

La showrunner l’avait déjà annoncé en juillet dernier, le tournage des nouveaux épisodes de The Walking Dead sera très perturbé. L’acteur Norman Reedus (Daryl) a évoqué dans une interview toutes les règles strictes que les équipes doivent suivre sur le plateau. Tout comme leurs personnages dans la série, les membres du casting doivent tout faire pour éviter une contamination à la COVID-19.

Daryl (Norman Reedus) face à un zombie – Crédit : AMC

La consigne numéro est un est bien sûr la distanciation sociale. Lorsqu’un nouvel acteur fait son entrée sur le plateau, son arrivée est annoncée à l’équipe présente sur le plateau. « Et puis les gens s’écartent comme la mer avec Moïse et je dis : excusez-moi, je dois passer. C’est gênant. », confie Norman Reedus.

Maintenir une distance physique entre les acteurs a également beaucoup compliqué le tournage des scènes de combat, explique l’acteur. Certaines cascades ont ainsi dû être totalement repensées. « Je me suis battu avec un cascadeur zombie la semaine dernière. Et généralement, vous êtes plus ou moins face à face et vous pouvez rouler ensemble et avoir des mouvements fluides et cela ne fait pas mal à votre corps. Mais ce type devait être loin de moi et il devait porter un masque sur un zombie, ce qui était vraiment bizarre. », raconte Reedus.

Les acteurs de The Walking Dead doivent se faire tester trois fois par semaine

Tous les acteurs et les membres de la production de The Walking Dead doivent en effet porter des masques. Une contrainte qui ne facilite pas la tâche des maquilleurs. Norman Reedus, dont le personnage Daryl a une cicatrice sur le visage, a donc opté pour un écran facial. Tous portent également sur leurs vêtements un capteur qui relève le temps passé au contact d’une autre personne. En plus de toutes ces mesures, AMC exige que tout le monde passe un test de dépistage de la COVID-19 trois fois par semaine.

Bien qu’il reconnaisse que l’absence d’interaction physique ait refroidi un peu l’ambiance générale sur le plateau, Norman Reedus ne se plaint pas. Il est en effet solidaire des caméramans, qui selon lui, souffrent bien plus que les acteurs. « Il y a des membres de l’équipe qui portent des caméras et de l’équipement et qui ont un masque et un écran facial. Et je me dis que je n’ai pas de quoi me plaindre. », confie l’interprète de Daryl.

Espérons que toutes ces mesures sanitaires seront efficaces. Après le report du dernier épisode de la saison 16 causé par le confinement, les fans de The Walking Dead ont hâte de découvrir ces nouveaux épisodes. Si la production parvient à boucler le tournage sans aucun cas de contamination, la série sera de retour au printemps 2021 pour six épisodes additionnels.

The Walking Dead : l’absence de Maggie sera expliquée dans l’un des épisodes additionnels

Source : GAMESPOT