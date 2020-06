The Walking Dead : une scène de la saison 7 a été modifiée à la demande de la production

The Walking Dead est plus connue pour ses images gores qu’érotiques. Et pourtant, AMC semble vouloir être prudent quand il s’agit de nudité. C’est pourquoi la chaîne a fait modifier une scène de la saison 7, dans laquelle on voyait trop de chair humaine, mais cette fois bien vivante.

Pour l’épisode 7, la réalisatrice Rosemary Rodriguez avait initialement prévu une version différente de la scène dans laquelle Negan présente ses femmes à Carl. Étant donné la personnalité du leader des Sauveurs, on imagine bien que ses multiples femmes sont davantage traitées comme des objets que comme des conjointes. Rodriguez avait donc prévu de les vêtir de manière ultra sexy, de manière à ce que le jeune Carl soit vraiment choqué par ce qu’il voit. « Je voulais vraiment une réaction de sa part en voyant des femmes dans des tenues vraiment sexy. Vraiment les voir, leur décolleté, et que ce soit vraiment un peu plus explicite. », raconte la réalisatrice dans une interview pour le site Undead Walking.

AMC censure la nudité dans The Walking Dead

Mais cette abondance de nudité, pourtant plus fidèle à la scène vue dans les comics, n’a pas plu à la production. Les « épouses » de Negan apparaissent donc finalement habillées de robes noires très sobres. Cette tenue révèle bien l’absence totale de liberté de ces femmes, mais Rosemary Rodriguez regrette de ne pas avoir pu pousser la scène plus loin. « Parce que j’aime les extrêmes et parce que je n’ai pas vraiment peur de plonger dans quoi que ce soit, même si c’est politiquement incorrect ou mauvais ou sombre, je veux juste aller aussi loin que possible avec ça. », confie-t-elle.

Pourtant, AMC n’a pas froid aux yeux quand il s’agit de montrer de la violence, du sang et des entrailles dans The Walking Dead. Parfois critiquée par certains téléspectateurs pour le contenu « offensant » de la série, la chaîne souhaite peut-être éviter de s’attirer d’autres foudres avec des images à caractère trop sexuel.

Le dernier épisode tant attendu de la saison 10 de The Walking Dead devrait être diffusé très prochainement. Après plusieurs mois d’interruption, la production peut enfin reprendre. La sortie de l’épisode 16 est donc attendue dans les semaines à venir.

