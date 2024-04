The Walking Dead Daryl Dixon : une scène de la saison 2 dévoilée, Carol prend les armes

The Walking Dead : Daryl Dixon fait un beau cadeau aux fans après la fin du spin-off The Ones Who Live. AMC diffuse un extrait de deux minutes dans lequel Carol prend les armes pour retrouver son compagnon d’infortune.

The Walking Dead : The Ones Who Live a tiré sa révérence après une première saison saluée par les fans. Désormais, place à la saison 2 du spin-off centrée sur Daryl Dixon, en France. Alors qu’une première bande-annonce avait été dévoilée, place à un extrait de deux minutes qui met en scène notre chère Carol à la recherche de Daryl.

Carol prend les armes pour retrouver Daryl

L’extrait de deux minutes nous montre Daryl pris en pleine fusillade mais c’est la seconde partie qui nous intéresse. Carol arrive dans un camp et découvre que les personnes qui s’y trouvent connaissent notre cher survivant qu’ils qualifient de “asshole”. Puis l’un d’eux pose sa fameuse arbalète sur le capot d’une voiture.

Carol s’approche alors doucement de l’arbalète en se montrant amicale avant de s’en saisir puis menacer les personnes dans le camp. Elle leur demande, en pointant l’arme vers eux, où se trouve Daryl. L’extrait se termine là.

Ces deux minutes nous montrent donc que la quête de Carol pour retrouver Daryl aura une grande importance dans l’intrigue de cette saison 2. Un peu comme lorsque Michonne était à la recherche de Rick dans The Ones Who Live. Puisqu’une saison 3 a été confirmée par le créateur du spin-off, peut-être que ces futurs épisodes permettront de suivre le duo, enfin réuni, en train de parcourir la France.

C’est cet été 2024 que la saison 2 de The Walking Dead : Daryl Dixon fera ses premiers pas. Comme pour la première, on imagine que Paramount+ s’occupera de sa diffusion en France. Reste à savoir où nous amènera le spin-off qui, à la base, apparaissait comme une mini-série. Finalement, il y en aura bien plus et le gérant de la franchise souhaite même que les personnages de la série retrouvent Negan, Maggie, Michonne et Rick.

The Walking Dead est loin d’avoir dit son dernier mot et AMC a encore plusieurs spin-offs et autres projets pour les années à venir.