The Witcher 2 : une blessure a failli mettre fin à la carrière d’Henry Cavill

Henry Cavill : « C’était une très, très sérieuse déchirure, et j’ai eu beaucoup de chance qu’il ne s’agisse pas d’une rupture complète des ischio-jambiers ». Une telle blessure ne laissait pas d’autre option que l’arrêt, pour qu’elle ne s’empire pas.

Image extraite de The Witcher saison 1 – Crédits : Netflix

« En décembre, je me suis blessé en courant sur le plateau. Je sprintais. Et en sprintant, les ischio-jambiers se sont déchirés. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une déchirure de niveau 2B, ce qui signifie qu’elle impliquait la partie biceps des ischio-jambiers, qui est la partie médiane du muscle. Et c’était une déchirure sévère. Mon physiothérapeute m’a dit que si la déchirure avait été plus grave, cela aurait été une rupture, et cela aurait voulu dire que le tendon et le muscle avaient quitté l’os – ce qui aurait été vraiment désagréable et aurait pris un temps extraordinaire pour se remettre ».

Henry Cavill a gardé la tête froide malgré l’arrêt forcé

L’acteur est connu pour son entrainement physique de haut niveau. Mais la blessure l’a tout de même forcé à arrêter de travailler et à arrêter de s’entrainer. Le rétablissement a duré plus d’un mois.

« Quand je regarde en arrière, je me rends compte que oui, c’était une période difficile », a-t-il déclaré. « Je pense que l’une des compétences que j’ai acquises au fil des ans est d’aller de l’avant indépendamment de la difficulté du travail acharné ou des épreuves et tribulations. Alors, quand la blessure aux ischio-jambiers est arrivée, j’ai essayé de regarder le verre à moitié plein. C’était comme, – d’accord. Je travaillais des heures insensées et c’était épuisant et je ne peux plus travailler physiquement parce que je suis avec des béquilles.- Je me concentrais donc davantage sur le fait de prendre du temps libre ».

Le tournage devait pourtant se poursuivre

Mais arrêter un tournage d’une telle ampleur ne pouvait être envisageable. La production de la saison 2 de The Witcher s’est d’abord poursuivie avec des scènes qui ne nécessitaient pas la présence de Cavill. Cela a donné à l’acteur ce temps nécessaire à une guérison partielle. Puis le tournage a reprit pour lui, Henry devant fournir une performance satisfaisante sans se reblesser. Un vrai travail d’équilibriste sous la menace d’une nouvelle déchirure.

Image du tournage de The Witcher saison 2 – Crédits : Netflix

« Il fallait trouver un équilibre entre allez, on-y va, on-y va et attention, si ça empire ce sera la fin de ma carrière d’acteur d’action, mais on a réussi ».

Le tournage a finalement pu être finalisé et la saison 2 sortira sur Netflix ce 17 décembre. Quant à la saison 3, elle promet déjà d’être bourrée d’action, de monstres et de morts.

Source : Comicbook