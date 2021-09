The Witcher saison 2 : chaque épisode aura « plusieurs cliffhangers », dévoile Henry Cavill

La saison 2 de The Witcher va remplacer les différentes timelines de la saison 1 par « plusieurs cliffhangers » pour chaque épisode, a dévoilé Henry Cavill. La chronologie sera donc plus facile à suivre pour les fans et chaque épisode les tiendra en haleine.

La saison 2 de la série Netflix The Witcher se fait attendre depuis plusieurs mois. Elle a été retardée à multiples reprises à cause de la pandémie de Covid-19. Nous retrouverons les aventures de Geralt de Riv, de Ciri et de Yennefer à partir du 17 décembre sur la plateforme de streaming. En attendant, Henry Cavill fait patienter les fans en partageant quelques détails.

Geralt de Riv (Henry Cavill) dans The Witcher – Crédit : Netflix

La saison 1 de The Witcher a su captiver les fans dès le premier épisode. Elle présentait cependant un gros défaut qui aurait pu lui faire perdre de l’intérêt. En effet, la chronologie de la saison 1 était compliquée à suivre avec plusieurs timelines pour les personnages principaux. De nombreux téléspectateurs n’arrivaient pas à suivre les évènements dans le bon ordre. La showrunneuse Lauren S. Hissrich avait alors promis une saison 2 plus facile à suivre.

Les timelines compliquées à suivre seront remplacées par de nombreux cliffhangers dans la saison 2 de The Witcher

Henry Cavill qui a récemment partagé son entraînement physique intense pour rester au meilleur de sa forme s’est entretenu avec Entertainment Weekly. La star de la série qui interprète le chasseur de monstres Geralt de Riv a promis que les différentes timelines ont été remplacées par « plusieurs cliffhangers tout au long de chaque épisode ».

La saison 2 promet donc de tenir les téléspectateurs en haleine jusqu’au dernier épisode. C’est une excellente nouvelle, même si les fans sont toujours déçus que Henry Cavill n’apparaisse plus torse nu dans sa baignoire.

De plus, Henry Cavill a aussi fait des révélations sur son personnage. Il a expliqué comment il veut faire transformer Geralt qui est connu pour être « un héros un peu grincheux, sombre et mystérieux ». Il souhaite qu’il devienne « plus intellectuel, philosophe et sage ».

L’acteur a ensuite ajouté que : « je voulais vraiment éviter qu’il ne soit trop un tunnel. Même s’il peut parfois être sombre et mystérieux, je voulais qu’il apparaisse comme ce personnage incroyable que Andrzej Sapkowski a écrit. Ce sont des choses pour lesquelles j’ai vraiment insisté et j’ai essayé très fort de les implémenter dans la série ». C’est probablement la raison pour laquelle il ne passera plus autant de temps dans sa baignoire.

Source : SYFY