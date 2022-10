The Witcher : des scénaristes de la série Netflix n’aiment pas du tout les livres et les jeux

Des scénaristes de la série The Witcher diffusée sur Netflix n’apprécient pas les livres écrits par Andrzej Sapkowski et les jeux de CD Projekt RED. Le scénariste Beau DeMayo qui a aussi travaillé sur Moon Knight de Marvel l’a lui-même révélé.

Toute la production de la série The Witcher n’apprécie pas forcément les autres œuvres de l’univers. En attendant la saison 3 de The Witcher qui serait prévue pour l’été 2023 à en croire les propos de Henry Cavill, le scénariste Beau DeMayo a fait une révélation. Selon lui, certains scénaristes qui travaillent sur la série « n’aiment pas du tout » les livres et les jeux.

Henry Cavill dans The Witcher © Netflix

En plus de The Witcher, Beau DeMayo a travaillé sur d’autres productions bien connues comme la série Moon Knight de Marvel ou encore la prochaine série X-Men ’97. Il a donné son avis sur les scénaristes qui n’apprécient pas l’œuvre originale de The Witcher et la dénigrent. Nous ne savons pas encore si Beau DeMayo travaillera également sur les saisons 4 et 5 déjà confirmées de The Witcher.

Certains scénaristes de The Witcher se moquaient même de l’œuvre originale d’Andrzej Sapkowski

À l’occasion d’une foire aux questions sur Instagram, Beau DeMayo a déclaré que : « j’ai été sur des séries – comme The Witcher – où certains des scénaristes n’appréciaient pas ou n’aimaient pas du tout les livres et les jeux (et se moquaient même du matériel source) ». Ce n’est évidemment pas une situation idéale. Comment peuvent-ils retranscrire l’univers de The Witcher s’ils n’apprécient pas la série littéraire d’Andrzej Sapkowski à sa juste valeur ?

Beau DeMayo a ensuite ajouté que : « c’est une recette pour un désastre et un mauvais moral […] Vous devez respecter le travail avant de pouvoir compléter son héritage ». Bien entendu, Beau DeMayo n’a pas donné les noms des scénaristes qui n’aiment pas The Witcher. Il n’a pas non plus fait de révélations sur d’autres membres de l’équipe de production.

Les scénaristes ne doivent pas non plus être des fans inconditionnels de l’œuvre originale, mais ils doivent au moins la respecter. La showrunneuse de The Witcher, Lauren S. Hissrich, l’avait déjà expliqué. Selon elle, « nous avons besoin de scénaristes proches, mais pas trop proches. Qui aiment l’univers, mais n’ont pas peur de le remettre en question. Qui sont fans, mais qui sont prêts à prendre du recul et à ouvrir leur esprit ». Quoi qu’il en soit, le tournage de la saison 3 de The Witcher est terminé et les fans l’attendent avec impatience.

