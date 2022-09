The Witcher, saison 3 : le tournage est terminé, Henry Cavill remercie l’équipe

La saison 3 de The Witcher vient de boucler son tournage. Henry Cavill a envoyé une note à toute l’équipe de production pour les remercier. La prochaine saison de la série Netflix se rapproche ainsi de sa diffusion, mais nous n’avons pas encore de date plus précise.

Excellente nouvelle pour tous les fans de The Witcher. Le tournage de la saison 3 de la série Netflix vient de s’achever. Ce tournage a pris un peu plus de temps que prévu. Il a même été mis en pause lorsque Henry Cavill a attrapé le Covid-19 en juillet. Finalement, la showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich et son équipe ont réussi à terminer le tournage de la prochaine saison.

Geralt de Riv (Henry Cavill) dans The Witcher – Crédit : Netflix

La nouvelle de la fin de tournage de la saison 3 de The Witcher est arrivée quelques jours après l’annonce d’un acteur recasté pour cette saison. En effet, nous avons récemment appris que le sorcier Rience joué par Chris Fulton dans la saison 2 sera interprété par Sam Woolf dans la saison 3. Cependant, Netflix n’a donné aucune raison officielle pour ce changement d’acteur à la dernière minute.

Henry Cavill reconnaît que la saison 3 était un « tournage difficile »

Henry Cavill qui joue Geralt de Riv a tenu à remercier toute l’équipe pour le tournage. Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, il a envoyé la note suivante en guise de remerciement : « quelle saison cela a été ! Je voulais juste vous remercier tous pour votre détermination et votre dévouement tout au long d’un tournage difficile. J’espère que vous pourrez tous profiter d’un repos bien mérité. Cordialement et avec respect, Henry Cavill ».

Season 3 of #TheWitcher has wrapped filming, and Henry Cavill left a nice message to the cast and crew ❤️ pic.twitter.com/i3PCwffFGc — The Witcher (@TheWitcherTV) September 11, 2022

Désormais, tous les fans se demandent évidemment quand ils reverront Geralt, Ciri et Yennefer sur petit écran. Bien qu’aucune date officielle n’ait encore été communiquée par Netflix, la saison 3 de The Witcher est attendue pour début 2023. Pour rappel, la première saison est arrivée en décembre 2019 tandis que la deuxième est sortie en décembre 2021. Il faudra donc peut-être patienter un peu plus longtemps avant de voir la saison 3 débarquer sur la plateforme de streaming.

En attendant, n’hésitez pas à consulter notre récapitulatif de toutes les informations au sujet de la saison 3 de The Witcher. Elle se base sur Le Temps du mépris, deuxième roman de la saga littéraire de fantasy écrite par Andrzej Sapkowski.

