The Witcher saison 3 : date de sortie possible, intrigue, scénario, à quoi s’attendre ?

La saison 3 de The Witcher, sur Netflix, est actuellement en cours de production. Si sa date de sortie est inconnue, nous savons déjà plus ou moins de quoi elle parlera et comment se composera la distribution artistique. Nous avons rassemblé ici toutes les informations à son sujet.

Sur le plateau de la saison 3 de The Witcher © Netflix

La saison 3 de The Witcher est actuellement en cours de production, ce qui signifie qu’il ne reste plus trop longtemps à attendre pour retrouver Geralt et ses compères. Bien qu’il n’y ait toujours pas de bande-annonce ni de date de sortie, nous savons de quel livre cette saison devrait parler. De la même manière, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich a révélé quelques détails sur les épisodes à venir.

Nous avons rassemblé absolument tout ce qu’il y a à savoir sur la saison 3 de The Witcher ici, du casting à ce que l’intrigue pourrait couvrir et au-delà.

The Witcher saison 3 : les dernières informations

The Witcher saison 3 : quelle date de sortie ?

La date de sortie de la saison 3 n’a pas encore été annoncée. En revanche, les deux saisons précédentes sont sorties en décembre 2019 et en décembre 2021 respectivement. On pourrait donc s’attendre à une sortie en décembre 2022 ou, au plus tard, début 2023.

Pour référence, la production de la deuxième saison (qui a été interrompue par des arrêts de COVID et une blessure à la tête d’Henry Cavill) avait commencé en février 2020, avec une fin en avril 2021. La première saison avait été produtite d’octobre 2018 à mai 2019, avant un lancement sept mois plus tard en décembre 2019.

Le tournage est maintenant officiellement en cours. Selon Redanian Intelligence, le dernier épisode sera tourné en Italie, en Slovénie et en Croatie. La production a été temporairement interrompue en raison du COVID, mais a depuis repris. Une première image du tournage avait par ailleurs été diffusée, en avril dernier.

Casting de la saison 3 de The Witcher

Le casting de la saison 3 de Witcher mettra évidemment en vedette le retour de Geralt (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) et Yennefer (Anya Chalotra). Nous pouvons nous attendre à ce que Vesemir (Kim Bodnia), Lambert (Paul Bullion) et Coen (Yasen Atour) soient aussi présents dans la saison 3.

D’autres habitués de la série, comme Jaskier (Joey Batey), Fringilla (Mimi Ndiweni), Cahir (Eamon Farren) auront probablement un rôle à jouer, tout comme Francesca (Mecia Simson), Filavandrel (Tom Canton), Triss (Anna Shaffer), Tissaia ( MyAnna Buring), Dara (Wilson Mbomio), Istredd (Royce Pierreson), Vilgefortz (Mahesh Jadu) et Stregobor (Lars Mikkelsen).

© Netflix

Il y a aussi une poignée de personnages introduits dans la deuxième saison qui sont en passe de faire un retour. Cela inclut Dijkstra (Graham McTavish), Phillipa (Cassie Clare), Rience (Chris Fulton) et Lydia (Aisha Fabienne Ross). De plus, n’oublions pas la réémergence de Duny, maintenant connu sous le nom d’empereur nilfgaardien Emhyr (Bart Edwards). Codringher (Simon Callow) et Fenn (Lizz Carr) devraient revenir pour la troisième saison.

Quatre nouveaux acteurs rejoignent également le line-up : Meng’er Zhang incarnera Milva, une humaine adoptée par les dryades de la forêt de Brokilon. Elle est également décrite comme une chasseuse féroce et talentueuse. Robbie Amell jouera un combattant né, Gallatin. Il dirige une armée de guérilleros Scoia’tael combattant au nom de Nilfgaard.

Hugh Skinner sera Radovid, un « playboy royal »et frère cadet du roi Vizimir. Christelle Elwin jouera Mistle, membre des Rats.

L’histoire de The Witcher saison 3 : quelle est la suite et quels livres seront adaptés ?

Netflix a publié un résumé officiel de l’intrigue pour la saison 3 :

Alors que les monarques, les mages et les bêtes du continent s’affrontent pour la capturer, Geralt emmène Ciri de Cintra dans la clandestinité, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de le détruire. Chargée de l’entraînement magique de Ciri, Yennefer les conduit à la forteresse protégée d’Aretuza, où elle espère en savoir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille ; au lieu de cela, ils découvrent qu’ils ont atterri sur un champ de bataille de corruption politique, de magie noire et de trahison. Ils doivent riposter, tout mettre en jeu, ou risquer de se perdre pour toujours.

L’histoire de la saison 3 de The Witcher reprendra là où la deuxième saison s’est arrêtée : le filet se referme sur Ciri, avec Nilfgaard, Redania et les rois du Nord voulant tous capturer — ou, pire, tuer — le Lionceau de Cintra. Francesca et les elfes restants ont également Ciri dans leur viseur, qui est maintenant sous la protection de Geralt et Yennefer. Ces parties et factions belligérantes seront presque certainement la force motrice de la saison à venir.

La trahison pourrait par ailleurs être au centre de cette saison : Aretuza et ses mages sont apparemment divisés sur qui ils devraient servir, tandis que Jaskier est dans la poche de Dijkstra et Redania. Cela pose des problèmes respectivement à Yennefer et Geralt.

La Chasse Sauvage © Netflix

La Chasse Sauvage est également apparue lors de la finale de la saison 2 alors que Geralt, Ciri et Yennefer ont été brièvement téléportés dans un autre royaume. En revanche, sachez que Geralt n’affrontera pas que des monstres.

La showrunner Lauren Schmidt Hissrich a révélé sur Twitter que la saison à venir adaptera Time of Contempt, d’Andrzej Sapkowski. La première saison a adapté des aspects de The Last Wish, tandis que la deuxième saison s’est concentrée sur A Grain of Truth et la majorité de A Blood of Elves. Nous n’entrons pas dans les gros spoilers de livres ici, d’autant plus que la série tient à détourner de certains aspects du matériel source. En bref, attendez-vous à l’une des scènes de combat les plus brutales de Geralt, à une odyssée pour Ciri et à l’introduction du groupe criminel The Rats.

La saison 3 de The Witcher ne sera d’ailleurs pas la fin des aventures de Geralt chez Netflix. Stephen Surjik, un réalisateur clé de l’émission, a déclaré à Brigade Radio que les scénaristes et les producteurs ont d’ores et déjà cartographié la saison 4.

Quand peut-on s’attendre à une bande-annonce pour la saison 3 de The Witcher ?

Pas avant un moment. Les premiers regards précédents sur la prochaine saison de The Witcher ont tous deux atterri en juillet, cinq mois avant une date de sortie en décembre. Pour nous éclairer davantage, nous aurons besoin de connaître la date de sortie de la saison 3. Une fois que cela sera gravé dans le marbre, soyez à l’affût d’une bande-annonce, environ 4 à 6 mois avant sa sortie.