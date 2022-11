The Witcher : Henry Cavill voulait quitter la série dès la saison 2

Comme le révèlent nos confrères de Redanian Intelligence, Henry Cavill avait prévu de quitter la série The Witcher sur Netflix dès le début de la saison 2. Il n’était pas d’accord avec les producteurs concernant le contenu de la série et la façon qu’on lui imposait d’incarner Geralt de Riv.

Geralt (Henry Cavill) dans la saison 1 de The Witcher © Netflix

Le départ d’Henry Cavill de la série The Witcher sur Netflix a secoué les fans, laissant de nombreuses questions sur le comment du pourquoi. À ce jour, personne ne sait encore officiellement ce qui aura poussé l’acteur à s’en aller et les réalisateurs ne se sont pas encore prononcés à ce sujet.

Cela étant dit, la décision d’Henry Cavill semble avoir pris racine il y a quelque temps déjà. Le site spécialisé Redanian Intelligence indique que l’acteur y pensait déjà en 2021, alors que le tournage de la deuxième saison n’était qu’à ses débuts.

Le départ d’Henry Cavill, un acte réfléchi

À l’été 2021, lorsque la saison 2 de The Witcher était en post-production et que la saison 3 n’était pas encore renouvelée, Netflix envisageait déjà de changer d’acteur principal. La raison ? Henry Cavill envisageait de quitter la série dès la fin de la saison 2 parce que lui et les producteurs « n’étaient pas d’accord » concernant le contenu et le rôle de Geralt dans la série, selon une source proche de Redanian Intelligence.

Plus tard, un rapport de The Hollywood Reporter était apparu en ligne, expliquant qu’Henry Cavill venait de « renouveler » son contrat avec, à la clé, 1 million de dollars par épisode pour la saison 3, contre 400 000 dollars pour la saison 2.

À lire : Superman : le retour de Henry Cavill se confirme

Le site spécialisé raconte comment Henry Cavill avait fait savoir, à l’époque et au travers de différentes interviews, qu’il avait fait pression pour pouvoir jouer un Geralt « plus précis » et « plus proche des livres » auprès de Netflix. En vain. Comme nous vous l’avions expliqué, la communauté pense donc que Henry Cavill était en désaccord avec la production de The Witcher, y compris la showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich.

S’exprimant sur le tournage de la saison 2, Cavill avait déclaré qu’il avait été « difficile » pour lui « de trouver un équilibre entre la vision des showrunners » et son « amour pour les livres ». « Je voulais jouer un Geralt plus fidèle aux livres. […] Toutes mes demandes allaient dans ce sens : être simplement fidèle au matériel source » avait-il déclaré. L’acteur sera de retour pour la saison 3 de The Witcher d’ici fin 2022 ou début 2023, avant d’être remplacé par Liam Hemsworth.

Source : Redanian Intelligence