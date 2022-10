The Witcher : pourquoi Henry Cavill a-t-il quitté le rôle de Geralt ?

Décidément, Henry Cavill n’a pas arrêté de surprendre les fans ces derniers jours. Après avoir confirmé son retour dans le rôle de Superman pour le futur de l’univers cinématographique DC, Henry Cavill a annoncé qu’il quitte la série The Witcher de Netflix. Il a raccroché l’armure de Geralt de Riv pour des raisons qu’il n’a pas précisées. Néanmoins, les fans ont déjà des théories sur le départ de l’acteur britannique.

Henry Cavill dans The Witcher © Netflix

Alors, Henry Cavill jouera toujours le rôle de Geralt dans la saison 3 de The Witcher attendue pour l’été 2023. Le tournage est terminé depuis septembre et les fans attendent toujours une date de sortie précise. Quoi qu’il en soit, Henry Cavill ne jouera plus Geralt dans la saison 4 de la série Netflix. Il sera remplacé par l’acteur australien Liam Hemsworth. Cette décision a-t-elle été prise à cause de son retour dans le rôle de Superman ?

Henry Cavill n’a pas quitté le rôle de Geralt à cause de Superman, mais probablement à cause de la série The Witcher elle-même

On pourrait penser que Henry Cavill a bel et bien quitté The Witcher au profit de Superman. Et pour cause, les tournages des saisons de The Witcher sont particulièrement longs. Les saisons 1 et 3 ont pris 6 mois à tourner tandis que la saison 2 a pris deux fois plus longtemps à cause de la pandémie. Ce n’est évidemment pas pratique si Henry Cavill doit rajouter les tournages liés à Superman dans son emploi du temps déjà chargé.

Néanmoins, le rôle de Superman n’est probablement pas responsable du départ de Henry Cavill. Il s’agit certainement plus d’une coïncidence qu’autre chose. La véritable raison se trouve sûrement dans les coulisses de The Witcher. En effet, Henry Cavill a précisé à plusieurs reprises au cours des dernières années qu’il garderait le rôle de Geralt « tant que nous pouvons continuer à raconter de belles histoires qui honorent le travail d’Andrzej Sapkowski » (interview avec The Hollywood Reporter en 2021).

La communauté pense donc que Henry Cavill est en désaccord avec la production de The Witcher, y compris la showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich. Il n’aimerait pas la manière dont la série évolue par rapport aux livres. On rappelle que des scénaristes de la série Netflix n’aiment pas du tout les livres écrits par Andrzej Sapkowski. L’un des scénaristes a même révélé que certains n’hésitent pas critiquer ouvertement l’œuvre originale sur laquelle est basée The Witcher. Quelques jours après cette révélation, Henry Cavill annonce quitter le rôle. Il n’a pas encore confirmé que c’est la véritable raison, mais cela semble en tout cas probable.

