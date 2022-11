The Witcher : Jaskier de retour dans la série préquelle Blood Origin

La série préquelle à The Witcher s’appelle The Witcher: Blood Origin. Située 1 000 ans avant les événements de la série principale, elle signera toutefois le retour étonnant de Jaskier (Joey Batey), si l’on en croit un tweet de Lenny Henry.

Joey Batey (Jaskier) dans The Witcher © Netflix

Bien qu’elle se déroulera plus de 1 000 ans avant les événements de la série principale, la série préquelle The Witcher: Blood Origin incluera Jaskier, joué par Joey Batey. La la mini-série dérivée de The Witcher devrait mettre en vedette Michelle Yeoh et Sophia Brown, aux côtés de Sir Lenny Henry, star de la série Les Anneaux de pouvoir.

Actuellement prévue pour une sortie le 25 décembre sur Netflix, l’émission, de quatre épisodes, explorera les aventures du tout premier sorceleur et les événements qui ont conduit à l’événement cataclysmique connu sous le nom de Conjonction des Sphères.

Si Geralt de Riv joué par Henry Cavill est la principale attraction de l’adaptation par Netflix des livres The Witcher d’Andrzej Sapkowski, Batey a également été acclamé pour sa propre performance en tant que barde. Il aura notamment été reconnu pour son adaptation de la chanson Toss A Coin To Your Witcher, dont voici ses origines.

La question que la plupart des fans se posent en revanche est de savoir comment Jaskier pourrait éventuellement apparaître dans The Witcher: Blood Origin, étant donné que la série se déroule bien plus d’un millénaire avant sa première rencontre avec Geralt.

Alors que des théories beaucoup plus complexes concernant la magie et le voyage dans le temps peuvent venir à l’esprit, l’explication la plus simple réside dans l’occupation de Jaskier en tant que barde itinérant. Des rapports précédents ont suggéré que The Witcher: Blood Origin comportera un dispositif de cadrage narratif dans lequel Jaskier commencera à raconter l’histoire derrière les origines des sorceleurs avant d’être interrompu par un elfe qui corrige sa version grossièrement exagérée du conte.

Quoi qu’il en soit, les fans reverront Jaskier dans la saison 3 de The Witcher prévue en 2023. La saison 3 sera la dernière fois qu’Henry Cavill enfilera la perruque de Geralt avant de céder le rôle à Liam Hemsworth.

The Witcher :Blood origin press junket- all day yesterday.. with this guy. Brilliant. pic.twitter.com/mUksUvMTdb — Lenny Henry (@LennyHenry) November 16, 2022

