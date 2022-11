The Witcher : la pétition pour faire revenir Henry Cavill fait un tabac

The Witcher © Netflix

Une nouvelle pétition lancée par des fans demande à Netflix de ramener Henry Cavill pour les prochaines saisons de The Witcher. Basé sur une série de livres du même nom de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, la série, lancée en 2019, a rapidement gagné son public.

Henry Cavill a récemment annoncé qu’il quitterait The Witcher après la saison 3 et ne reprendrait pas son rôle dans la saison 4. Dans la même annonce, l’acteur a révélé que la star de The Hunger Games, Liam Hemsworth, le remplacerait en tant que Geralt. Les fans ont naturellement été contrariés par la nouvelle et ont commencé à spéculer sur la véritable raison de sa décision.

Une pétition pour ramener Henry Cavill à l’écran

Quelques jours après l’annonce du départ de Cavill, une pétition a été publiée sur Change.org appelant à la réintégration de Cavill en tant que Geralt dans The Witcher. Avec plus de 30 000 signatures au moment d’écrire ces lignes, la pétition cite les louanges de Sapkowski à l’égard de l’acteur et menace Netflix de perdre des clients après la saison 3.

Évoquant la fin de Game of Thrones comme exemple, la pétition supplie Netflix de se débarrasser des scénaristes qui ne souhaitent pas honorer le matériel source et de les remplacer par des écrivains qui rendront justice aux livres.

À lire : The Witcher : des scénaristes de la série Netflix n’aiment pas du tout les livres et les jeux

Le casting de Cavill aura été particulièrement populaire auprès des fans, l’acteur étant un admirateur de longue date des romans originaux et de la série de jeux vidéo immensément populaire de CD Projekt Red. L’acteur, par le biais de plusieurs interviews, aurait songé à quitter la série dès le début de la saison 2.

Henry Cavill s’était initialement engagé avec Netflix pour 7 ans de collaboration. Si plusieurs rapports indiquent que son départ était lié à un horaire de travail trop chargé et d’une production exigeante, les fans pensent qu’Henry Cavill était mécontent de la tournure que prenait la série. La première de la saison 3 de The Witcher arrivera à la mi-2023.