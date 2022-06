Thor 4 : une scène « trop extrême » avec Gorr a été coupée au montage

Dans une interview vidéo avec IGN, Christian Bale raconte qu’une scène de Thor: Love and Thunder aura finalement été coupée au montage. Elle aurait été jugée « trop extrême » par les producteurs du nouveau film Marvel. Attention, cet article contient de légers spoilers autour du film.

Gorr (Christian Bale) © Marvel Studios

Le film Thor: Love and Thunder arrive le 13 juillet 2022 au cinéma en France. Réalisé par Taika Waititi, le film remettra Chris Hemsworth à l’affiche, mais aussi Natalie Portman et Christian Bale dans le rôle de Gorr, le Boucher des dieux. Dans une interview avec IGN, l’acteur britannico-américain a expliqué que l’une de ses scènes coupées au montage avait été jugée trop extrême par les réalisateurs.

Une scène jugée trop gore

« Gorr est un personnage très religieux, avec des tatouages ​​qui affichent sa piété. Puis il en est déçu, avant de littéralement se mutiler pour s’en débarrasser », a expliqué Christian Bale dans une nouvelle interview avec IGN. Le passage en question aurait été coupé au montage selon l’acteur, les producteurs de Marvel Studios n’étant pas partants pour afficher autant de violence à l’écran.

La scène devait donc montrer Gorr en train de se mutiler. « C’était trop extrême pour être inclus dans le film » a ajouté l’acteur. Il faut dire que chez Marvel, le politiquement correct est bien souvent de rigueur. « Nous avons toutefois tourné beaucoup de choses merveilleuses » a relativisé Bale. « Il faut savoir expérimenter. Certaines choses peuvent fonctionner, d’autres non » a-t-il dit.

Comme tous les films Marvel, Thor: Love and Thunder devrait rester accessible au jeune public. Néanmoins, le site Film Ratings — qui recense tous les films et leur classification — indique qu’il sera déconseillé aux moins de 13 ans (PG-13) aux États-Unis. Le film devrait ainsi inclure « des séquences intenses de violence […] et de nudité partielle ».

« Nous voulions que ce soit un film familial. Vous savez, même mes enfants adorent ça » a ajouté Christian Bale à IGN. Comme le montre la dernière bande-annonce de Thor: Love and Thunder, Gorr compte bel et bien en découdre avec les dieux et d’ailleurs, voici pourquoi.

Vous pouvez retrouver l’interview en anglais ici.