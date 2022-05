Thor 4 : mais pourquoi Gorr veut-il massacrer les dieux ?

Comme le montre la dernière bande-annonce de Thor : Love and Thunder, Gorr compte bel et bien en découdre avec les dieux. Mais d’où vient cette haine viscérale ?

Thor: Love and Thunder, Christian Bale en Gorr © Marvel Studios

Cela sera l’antagoniste central de Thor: Love and Thunder qui arrivera dans les salles obscures le 13 juillet prochain. Accompagné par Jane Foster, Valkyrie et Korg, Thor va devoir se retrousser les manches pour affronter Gorr connu pour être un massacreur de dieux. Dans les comics, ce vilain traque et massacre un nombre incalculable de dieux.

Campé par Christian Bale dans le futur film, le grand méchant a d’ailleurs confirmé ses intentions dans la dernière bande-annonce de Thor 4. « Tous les Dieux vont mourir », promet-il. Et de fustiger l’égoïsme des dieux qui « ne se soucient que d’eux-mêmes ». En se plongeant dans les bandes dessinées, on apprend d’où vient cette détestation. Gorr a grandi sur une planète misérable, en proie à la famine. Son peuple a alors cru pouvoir faire confiance aux dieux pour sortir de cette situation dramatique.

Thor 4 : Gorr veut en finit avec les dieux

Mais les divinités qu’ils idolâtraient n’ont pas répondu à leurs prières. Après avoir perdu ses proches, Gorr a estimé que les dieux n’étaient qu’une mascarade. Sauf qu’il a compris plus tard qu’ils étaient en fait bien réels. C’est à partir de se moment qu’il s’est mis à les haïr, les accusant de n’avoir rien fait pour sauver les siens.

Voilà l’origine de cette haine viscérale. En perdant sa famille, Gorr a été bouleversé par l’inaction des divinités qui ont snobé les prières les implorant d’intervenir. De quoi faire naître un vif désir de vengeance dans le cœur du personnage. Ainsi, le Dieu du tonnerre et ses amis devront se lever tôt pour mettre fin au projet funeste de cet antagoniste. Car le Massacreur des dieux Gorr apparaît comme un adversaire redoutable grâce à son épée surpuissante, la Necrosword d’où il tire tous ses pouvoirs. Sans cette arme salvatrice, que l’on entraperçoit d’ailleurs dans la bande-annonce, le grand vilain perdra toutefois forcément de sa superbe…