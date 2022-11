Thunderbolts : le prochain film Marvel entamera son tournage cet été

Le film Thunderbolts de Marvel Studios commencera sa production quelques mois après le début du tournage de Captain America: New World Order. Le tournage du film axé sur les super-vilains commencera donc l’été prochain.

Thunderbolts © Marvel Studios

Les nouvelles s’enchaînent pour Marvel. Après l’annonce récente du début du tournage de Captain America: New World Order au printemps 2023, Daniel RPK, un analyste de l’industrie, a révélé que Thunderbolts lancera sa production peu de temps après, en juin 2023. Les deux films devraient actuellement sortir en 2024 dans la phase 5 du MCU.

Thunderbolts, 5e film de la phase 5 du MCU

Thunderbolts avait été annoncé en juin 2022 par le président de Marvel Studios, Kevin Feige. Il avait dévoilé la distribution artistique du film lors de la D23 de Disney en septembre.

L’équipe sera ainsi composée de six membres. La comtesse Valentina « Val » Allegra de Fontaine, interprétée par Julia Louis-Dreyfus, James « Bucky » Barnes / Soldat de l’Hiver interprété par Sebastian Stan, John Walker / U.S. Agent interprété par Wyatt Russell, Yelena Belova / Black Widow interprétée par Florence Pugh, Alexei Shostakov / Gardien Rouge interprété par David Harbour, Ava Starr / Fantôme interprétée par Hannah John-Kamen et Antonia Dreykov / Taskmaster interprétée par Olga Kurylenko.

Notez qu’Harrison Ford devrait également reprendre son rôle de général Thaddeus Ross. L’acteur américain William Hurt s’était effectivement éteint le 13 mars 2022 à 71 ans.

Pour rappel, Thunderbolts est le nom d’une équipe de super-héros apparue pour la première fois dans un comics Hulk en 1997. Formée principalement d’anciens super-vilains, elle apparaît pour combler le vide après la disparition des Vengeurs et des Quatre Fantastiques lors du crossover Onslaught, sorti en 1996.

Réalisé par Jake Schreier, Thunderbolts devrait sortir en salles le 24 juillet 2024 en France. Son synopsis exact n’est pas encore connu, même si l’on sait que l’histoire se concentrera sur des anciens super-vilains de l’univers Marvel qui partent dans plusieurs missions pour tenter de se racheter.