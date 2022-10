Marvel : Harrison Ford va remplacer William Hurt pour le rôle de Thunderbolt dans le MCU

L’acteur américain William Hurt s’est éteint le 13 mars 2022 à 71 ans. Il était notamment connu pour avoir incarné Thaddeus Ross, alias Thunderbolt, dans le MCU. Depuis la disparition de l’acteur, Marvel cherchait son remplaçant pour les futures apparitions de Thunderbolt dans les prochains films. SlashFilm a confirmé que Harrison Ford a été choisi pour jouer Thaddeus Ross.

Harrison Ford © Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

L’un des plus grands acteurs américains va donc intégrer l’univers cinématique Marvel. Sa carrière a été propulsée par le rôle de Han Solo dans Star Wars et celui d’Indiana Jones. D’ailleurs, Harrison Ford se défend d’être trop vieux pour jouer Indiana Jones. Il est aujourd’hui âgé de 80 ans et a passé plus de six décennies à travailler avec les plus grands réalisateurs de cinéma.

Harrison Ford jouera Thunderbolt dans le prochain Captain America attendu pour 2024

Au cours des dernières années, on a aperçu Thaddeus Ross dans Avengers : Infinity War (2018), Avengers : Endgame (2019) et Black Widow (2021). C’est un anti-héros ancien lieutenant général de l’armée de Terre qui est devenu le secrétaire d’État des États-Unis. Comme SlashFilm l’a déclaré, « la star de Star Wars, Indiana Jones et Blade Runner peut désormais ajouter des super-héros à son CV légendaire ».

Harrison Ford aura un rôle important dans le film Thunderbolts attendu pour le 26 juillet 2024 au cinéma. Il clôturera la phase 5 du MCU. L’insider Jeff Sneider spécialisé dans le cinéma a aussi annoncé que Thaddeus Ross aura une apparition dans Captain America : New World Order prévu pour le 3 mai 2024. Le prochain Captain America serait donc la première fois que Harrison Ford apparaisse à l’écran en tant que Thunderbolt.

Bien entendu, il ne faut pas s’attendre à des scènes d’action intenses avec Thunderbolt. Même si Harrison Ford a terminé le tournage du prochain Indiana Jones attendu pour le 30 juin 2023, il sera âgé de 82 ans d’ici la sortie de Thunderbolts en salles. Quoi qu’il en soit, voir un acteur aussi légendaire que Harrison Ford débarquer dans le MCU est une excellente nouvelle.

