Captain America 4 va démarrer son tournage au printemps 2023

Sam Wilson © Marvel Studios

Le vice-président de la production et du développement de Marvel Studios, Nate Moore, a récemment révélé que Captain America: New World Order commencerait à tourner au printemps 2023.

Moore a discuté de la suite à venir dans une interview avec Collider, confirmant qu’il s’agira de son prochain projet Marvel Studios après la sortie de Black Panther : Wakanda Forever. Il a ajouté que la pré-production était déjà en cours pour la quatrième entrée de la franchise Captain America et a répondu par l’affirmative lorsqu’on lui a demandé s’il était satisfait du scénario du film.

Captain America 4 passe enfin la seconde

Les commentaires de Moore corroborent des rapports récents selon lesquels la production de Captain America: New World Order continue de s’accélérer. La suite devrait réunir une foule de nouveaux venus et de vétérans du Marvel Cinematic Universe : parmi les débutants les plus notables se trouve Harrison Ford, qui entre dans le rôle de Thunderbolt Ross, laissé vacant par feu William Hurt. Ford, qui a cimenté son statut de légende de l’écran en campant le rôle d’Han Solo et d’Indiana Jones, devrait aussi jouer dans un film dédié à Thunderbolt en 2024 également.

En ce qui concerne les visages familiers que nous retrouverons dans Captain America: New World Order, Anthony Mackie sera de retour à bord en tant que Sam Wilson. Il avait assumé le rôle de Captain America dans la série Disney+ Falcon et Le Soldat de l’Hiver.

Il sera rejoint par deux de ses costars, Danny Ramirez et Carl Lumbly, qui reprendront respectivement les rôles de Joaquin Torres et d’Isaiah Bradley. Le trio sera obligé de faire face aux plans diaboliques du Leader, joué par Tim Blake Nelson, qui avait fait sa première apparition dans le MCU en 2008 avec L’incroyable Hulk.

Captain America: New World Order devrait arriver dans les salles le 3 mai 2024. Le nom vient de la conspiration du Nouvel ordre mondial : dans les comics, c’est une organisation criminelle dirigée et fondée par Crâne rouge. Son but ? Dominer le monde. Fléau et Mentallo sont notamment membres de cette équipe.

