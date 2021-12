TikTok : une mère dénonce un défi dangereux après la mort de sa fille de 10 ans

En Pennsylvanie aux États-Unis, une famille dévastée met en garde contre les dangers d’un défi stupide et dangereux de TikTok, le « Blackout Challenge ». Celui-ci consiste à retenir sa respiration jusqu’à perdre connaissance. Le concept est similaire au « jeu du foulard » en France qui est un étranglement volontaire. Les jeunes qui relèvent ce défi pour gagner en popularité sur le réseau social essayent de tenir le plus longtemps possible.

TikTok – Crédit : Solen Feyissa / Unsplash

Pour Nyla Anderson âgée de seulement 10 ans, le Blackout Challenge a été fatal. Elle a essayé de relever le défi seule dans sa chambre. Les membres de sa famille qui ne se doutaient de rien étaient à la maison. Comme l’a expliqué Elizabeth Wood qui est une assistante sociale à l’hôpital local, « elle se trouvait dans sa propre chambre de sa maison, avec sa famille à la maison. Mais personne n’était dans la chambre avec elle quand cela s’est produit, donc il n’y avait personne pour la sauver ».

À lire aussi > TikTok : une « cosplayeuse » tue une amie en pleine soirée déguisée

Le Blackout Challenge est un défi dangereux, mais TikTok affirme qu’il n’a jamais été en tendance sur plateforme

La mère endeuillée accuse TikTok et plus précisément le Blackout Challenge d’être à l’origine du décès de sa fille. « Assurez-vous de vérifier les téléphones de vos enfants. On ne sait jamais ce que l’on peut trouver sur leurs téléphones. Vous ne penseriez pas que des enfants de 10 ans essaieraient cela. Ils essaient parce qu’ils sont des enfants et qu’ils ne savent pas mieux », a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision locale.

Le Blackout Challenge ou jeu du foulard est arrivé bien avant TikTok. En France, il a commencé à être médiatisé à la fin des années 1990. Néanmoins, ces défis dangereux et stupides comme le « SkullBreaker Challenge » deviennent plus facilement viraux avec TikTok. En juin, un garçon de 9 ans est décédé dans des circonstances similaires après avoir voulu reproduire le Blackout Challenge.

Un représentant de TikTok a d’ailleurs déclaré au New York Post que « ce défi troublant que les gens semblent connaître de sources autres que TikTok est bien antérieur à notre plateforme et n’a jamais été une tendance TikTok. Nous restons vigilants dans notre engagement envers la sécurité des utilisateurs et supprimerons immédiatement le contenu associé s’il est trouvé. Nos plus sincères condoléances vont à la famille pour leur perte tragique ».

Actuellement, TikTok bloque toutes les recherches associées au Blackout Challenge. La plateforme prévient que « cette phrase peut être associée à un comportement ou du contenu qui enfreint nos consignes ».

Source : We Got This Covered