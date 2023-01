TikTok : vous pouvez maintenant envoyer des messages privés à tous les utilisateurs  

TikTok est avant tout une plateforme de partage de vidéos, mais le réseau social ressemble de plus en plus à ses concurrents. En effet, vous pouvez maintenant envoyer des messages privés à tous les utilisateurs de TikTok.

Le réseau social chinois banni de plusieurs universités américaines a discrètement amélioré son système de messagerie instantanée. Même si TikTok est avant tout une plateforme de partage de vidéos, le géant veut ressembler de plus en plus à ses concurrents. En effet, les utilisateurs peuvent désormais envoyer des messages privés à tout le monde, même ceux qu’ils ne suivent pas sur la plateforme.

TikTok

Cette fonctionnalité n’est pas nouvelle. TikTok l’a essayée pour la première fois en novembre auprès d’une poignée d’utilisateurs. Désormais, des utilisateurs ont reçu un mail de TikTok les informant de la nouveauté de la messagerie instantanée.

La messagerie instantanée de TikTok ressemble progressivement à celle des autres réseaux

Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez envoyer des messages à n’importe quel utilisateur de TikTok et pas seulement vos amis. Bien entendu, cette fonctionnalité est facultative. Elle s’active uniquement avec les utilisateurs qui décident de rendre leur boîte de réception publique.

Pour ceux qui ne veulent pas recevoir de messages d’inconnus, ils peuvent accepter uniquement les messages privés des abonnés qu’eux-mêmes suivent et des amis recommandés. Cette liste d’amis recommandés se base sur les contacts synchronisés et les amis Facebook.

Si vous activez la fonctionnalité et qu’un utilisateur que vous ne suivez pas vous envoie un message, celui-ci apparaîtra dans les demandes de message. Vous pouvez ensuite décider d’accepter le message, de le supprimer ou de le signaler. C’est donc un fonctionnement similaire à Instagram, par exemple.

Pour TikTok dont l’utilisation des données personnelles inquiète encore le FBI, l’objectif est de conserver le plus possible d’utilisateurs sur sa plateforme. S’ils peuvent s’envoyer des messages et des vidéos en privé, ils n’ont plus besoin de passer par un autre réseau social pour communiquer.

Enfin, vous pouvez modifier vos paramètres de messagerie directe depuis les paramètres de votre profil. Dans le menu « Confidentialité », sélectionnez « Messages directs » et choisissez qui peut vous envoyer des messages sur TikTok.

