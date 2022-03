Tinder : l’application de rencontres est utilisée pour contourner la censure de la Russie

La Russie contrôle une majorité des informations relayées dans les médias, mais certaines arrivent tout de même à passer à travers les contrôles sur des applications qui n’étaient jusqu’alors pas destinées à ça, dont notamment Tinder.

Tinder – Crédit : Unsplash

Alors que Facebook, Twitter, TikTok et Instagram ont tous été interdits en Russie, rendant les citoyens encore plus vulnérables à la propagande du président Poutine, l’application de rencontres Tinder fonctionne toujours normalement. Un groupe de créatifs Slovaques a récemment repéré cet angle mort que le gouvernement russe semble avoir manqué dans sa stratégie de censure des médias, et ont ainsi lancé une initiative visant à diffuser des informations sur la guerre en Ukraine.

Ce projet, baptisé « Special Love Operation », utilise des photos et des messages pour aider à diffuser des informations authentiques sur la guerre en Ukraine dans l’espoir d’atteindre le peuple russe. Cette opération a notamment été rendue possible par les membres de Tinder possédant un abonnement Tinder Plus.

Tinder Plus aide à diffuser des informations en Russie

Si vous utilisez Tinder, vous savez probablement qu’il est possible de souscrire un abonnement « plus » qui vous permet de changer votre localisation, et de vous positionner à n’importe quel endroit du monde. Grâce à cette fonctionnalité, certains ont eu l’idée de se géolocaliser en Russie puis de changer leur description et les images de leur profil avec des photos de la guerre en Ukraine.

Le but est simple : relayer des informations sur la guerre en Ukraine par le biais des rencontres sur Tinder. De son côté, le collectif Anonymous a aussi indiqué de nombreux moyens de faire prendre conscience aux Russes, manipulés par la propagande du Kremlin, de ce qui se passe réellement en Ukraine et de qui est responsable du déclenchement de la guerre. Les hackeurs qui sont en guerre contre la Russie ont notamment déjà réussi à envoyer des SMS et des e-mails à de nombreux citoyens russes avec des informations sur la guerre en Ukraine, et ont même récemment piraté des imprimantes et la télévision pour relayer la vérité plus rapidement.