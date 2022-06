Tineco Pure One S15 : l’aspirateur intelligent qui démêle les cheveux

Tineco renouvelle sa gamme d’aspirateurs à main pour 2022. Trois modèles apparaissent au catalogue : les Pure One S15 Pro, Pure One S15 Pet et Pure One S15 Essentials.

Dyson n’a plus le monopole de l’aspirateur sans fil intelligent. Parmi la concurrence, on note Tineco. Récemment arrivé sur le marché européen, le constructeur chinois nous a déjà séduit par son aspirateur laveur de sol le Floor One S5.

Aujourd’hui, c’est sa gamme d’aspirateurs à main qui se renouvelle. Les S12 seront bientôt remplacés par les S15.

Tineco Pure One S15 Pro ©Tineco

ZeroTangle, la brosse qui se débarrasse des poils

Cette génération S15 apporte son lot de nouveautés. En premier lieu, on note l’apparition d’une nouvelle tête de brosse. La brosse motorisée polyvalente est remplacée par la ZeroTangle. Cette brosse, exclusivité de Tineco, possède une conception en double peigne avec poils obliques qui permet de ne pas accrocher les cheveux autour de la brosse, mais de les envoyer dans le réservoir. Une innovation qui permet une réduction de 99% des cheveux emmêlés, dixit la marque. Pour être en train de tester le Pure One S12, il est vrai que l’encrassement dû aux cheveux est élevé.

Brosse ZeroTangle ©Tineco

PureCyclone pour moins de poussière dans les filtres

Autre nouveauté, la technologie PureCyclone. Elle ajoute un élément à l’intérieur de l’aspirateur qui vient séparer l’air de la poussière à l’intérieur de l’aspirateur. Cela permettrait de limiter l’empoussièrement des filtres. Au nombre de trois dans l’aspirateur (pré-filtre, filtre en mesh et filtre HEPA), ils sont souvent à nettoyer pour conserver une aspiration optimale. Une opération fastidieuse et potentiellement salissante. On n’est donc pas contre une solution qui limiterait cette manipulation.

PureCyclone ©Tineco

Nouvelle base de charge horizontale

Enfin, avec ses S15, Tineco change aussi sa base de charge. Elle n’est plus murale, mais posée au sol, comme ses Floor One. Nommé FreeStnd™ Base, ce receptable permet d’accueillir l’aspirateur en position verticale. En revanche, il ne tient toujours pas seul debout, il est accroché à cette base. Tineco vante qu’il n’est ainsi plus nécessaire de visser un support au mur. Néanmoins, cela entraîne aussi une occupation plus importante au niveau du sol. Il faudra également voir la tenue de l’appareil sur cette base. Il pourrait être plus facilement renversé par un enfant ou un animal.

Nouvelle base FreeStnd ©Tineco

Outre ces nouveautés, les Pure One S15 conservent les atouts de la génération actuelle :

batterie amovible

capteur intelligent iLoop (détection de la saleté et variation de la puissance en fonction)

bande de led sur la brosse

Le Pure One S15 Pro diffère des autres par son écran LCD interactif et ses notifications sonores. Tous indiquent en revanche le niveau de batterie, la puissance d’aspiration et le signal Wi-Fi.

100 € de réduction sur le Tineco Pure One S15 Pet

Concernant le Pure One S15 Essentials, Tineco n’a pas encore précisé ses différences avec le reste de la gamme. Nous mettrons à jour notre article dès que nous en saurons plus. Ce dernier sera disponible en juillet pour 399 €. Aucun prix ni date pour le Pure One S15 Pro pour l’instant.

Le Pure One S15 Pet est quant à lui disponible dès maintenant en précommande à 499 € pour une expédition dès le 11 juillet. En l’achetant sur le site de Tineco avant le 8 juillet, vous avez droit à une réduction de 50 € ainsi qu’un bon d’achat de 50 € à valoir sur une prochaine commande.

Au final, on peut toucher le S15 Pet au prix de l’Essentials.