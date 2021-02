Tom Holland raconte son casting désastreux pour Star Wars

En 2015, Tom Holland voit sa carrière exploser pour de bon. En effet, le jeune comédien est sélectionné pour le rôle titre de Spider-Man. Ce rôle lui vaudra une exposition médiatique sans précédent et conduira à faire connaître son nom dans le monde entier. Mais quelques mois auparavant, Holland passe des essais peu concluants pour Star Wars. En effet, le jeune acteur est envisagé un temps, pour camper le rôle de Finn dans Le Réveil de La Force. Mais la star se souvient encore de cette audition, aussi désastreuse qu’inattendue.

Tom Holland, de Star Wars à Spider-Man – Crédit : Marvel Studios

« J’ai auditionné pour Star Wars. J’ai passé quatre ou cinq tours d’audition. J’étais en lice, je pense, pour le rôle de John Boyega » confie Holland. Mais pas assez préparé, le jeune comédien n’a franchement pas fait des étincelles ce jour-là. Alors qu’il termine le tournage de l’adaptation du jeu-vidéo Uncharted, il se remémore encore ses débuts chaotiques.

Pourquoi Holland n’est pas apparu dans la célèbre franchise ?

Pour un comédien passionné de science-fiction, accéder aux auditions de Star Wars peut s’avérer devenir un véritable graal. Tom Holland, lui, est passé totalement à côté de cette chance. Lors de ses auditions, le jeune homme s’est retrouvé totalement décontenancé, créant un vrai sentiment de gêne autour de sa performance. Car la jeune femme chargée de lui donner la réplique semble avoir littéralement perturbé le comédien.

« J’ai fait une scène avec une femme, et elle n’était qu’un droïde. Je lance simplement cette réplique: nous devons retourner au navire! Et elle disait simplement: bip, bloop bloop, bip bloop. Je n’arrivais pas à arrêter de rire, je trouvais ça vraiment drôle. Je me sentais vraiment mal qu’elle essaye d’être un androïde convaincant. De toute évidence, je n’ai pas eu le rôle. » confie ainsi l’acteur, encore amusé par la situation.

Si Tom Holland avait réussi ce casting, peut-être ne serait-il jamais devenu le nouveau Spider-Man. Son destin devait s’écrire ailleurs, et la chance semble lui avoir souri quelques mois plus tard. Depuis, le comédien poursuit une carrière exemplaire, multipliant les performances et les apparitions. En mars prochain, la jeune vedette sera à l’affiche du nouveau film de SF de Daisy Ridley, baptisé La Marche du Chaos. Cette fiction très attendue raconte l’histoire d’un monde où les femmes ont disparu. Les hommes sont soumis au Bruit, une mystérieuse force qui révèle leurs pensées et permet à chacun de connaître celles des autres.

Preuve, s’il en fallait une, qu’un casting raté ne condamne en rien la carrière d’un jeune acteur prometteur. Mais en renvoyant désormais cet épisode de la franchise Star Wars, on ne peut s’empêcher d’imaginer ce que Holland aurait donné dans le rôle de Finn.

Source : Heroic Hollywood