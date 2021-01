Spider-Man : Tom Holland a appris qu’il avait décroché le rôle sur Internet

Habituellement, les studios annoncent aux acteurs qu’ils ont obtenu un rôle en les appelant personnellement. N’ayant eu aucune nouvelle après son casting, Tom Holland avait donc perdu espoir de devenir le nouveau Spider-Man dans le MCU. Mais une simple recherche sur Internet a changé sa vie en une seconde.

Tom Holland a eu la plus grande surprise de sa vie – Crédit : Marvel Entertainment

Après une partie de golf avec son père, Tom Holland a découvert une publication Instagram du compte de Marvel mettant en avant une image de Spider-Man tiré des comics. N’ayant toujours pas été contacté au sujet de son casting, le jeune acteur était alors convaincu que le rôle lui était passé entre les doigts. Déçu, Holland se résigne alors à chercher sur Internet lequel de ses concurrents Marvel a choisi.

De retour dans sa chambre, il tape simplement dans la barre de recherche : « Marvel ». Il tombe alors sur un article titré : « Nous souhaitons vous présenter notre nouveau Spider-Man, Tom Holland. ». La réaction de l’acteur a été à la hauteur de sa surprise. Fou de joie, il a alors lancé son ordinateur dans les airs. « Il est tombé de mon lit. Mon chien est devenu fou. J’ai couru en bas. J’ai dit à ma famille « J’ai le rôle ! J’ai le rôle ! ». », raconte-t-il. Le studio l’a ensuite appelé pour lui annoncer officiellement la nouvelle.

Sept mois de casting pour trouver le nouveau Spider-Man

Il faut dire que l’attente aura été longue. Au total, l’épreuve des castings aura duré plus de sept mois, confie Tom Holland. « J’ai dû faire six auditions, et ils ne vous disent rien. Il y avait moi et six autres gamins, et Downey était là, alors nous avons tous testé avec Downey, ce qui était fou. », se souvient le Britannique. Il a également dû passer une audition avec Chris Evans. Cette séquence a d’ailleurs été récemment dévoilée sur la toile.

Tom Holland tourne actuellement son troisième film Spider-Man solo, dans lequel il retrouverait selon la rumeur les acteurs des deux précédentes trilogies, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Il sera également bientôt à l’affiche de Uncharted, adaptation du jeu vidéo éponyme.

Source : MOVIEWEB