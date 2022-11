Top Gun 2 : cette star a cru que Tom Cruise l’avait tué

La grosse surprise de l’année 2022 au milieu de tous les films de super-héros reste Top Gun 2. Un film que Quentin Tarantino a adoré ! Comme pour le premier opus de Tony Scott, c’est Tom Cruise qui incarne Maverick, un pilote de chasse chevronné. Récemment, l’acteur a même félicité une fan qui a déniché un easter egg bien caché.

Mais aujourd’hui, place à une révélation de Glen Powell qui joue Hangman, un jeune pilote tête brûlée qui aime embêter ses camarades. La star explique qu’il a cru que Tom Cruise allait le tuer à cause d’un saut en parachute !

Sur le tournage de Top Gun 2, l’équipe semble avoir pris du plaisir. Pendant son temps libre, Glen Powell a eu la chance de sauter en parachute à Londres lors de prises de vues supplémentaires. Sauf que l’exercice ne s’est pas déroulé pas comme prévu !

Sur le plateau du Tonight Show avec Jimmy Fallon, la star dévoile avoir cru que Tom Cruise l’avait tuée.

C’était en fait le second date avec ma petite amie. Nous allions faire des prises de vue à Londres. J’ai dit : « Je veux faire un saut en parachute pendant que je suis ici » et [Tom Cruise] a dit : « Le parachutisme ici est top ». Il m’envoie un hélicoptère mais il y avait tellement de vent que l’équipe de parachutistes a dit que c’était dangereux et qu’il ne fallait pas le faire.

J’ai dit : « D’accord, je ne suis pas un héros ». Alors on a laissé tomber et Tom [Cruise] m’a appelé quelques semaines plus tard en me disant : « Mec, de quoi as-tu peur ? ». Donc, avec la fille que je voyais à l’époque, nous sommes allés le faire et quand je suis arrivé, j’ai découvert que Tom [Cruise] a demandé à ce que je le fasse seul. D’y aller en solo pour ma première.

Je dois donc littéralement sauté seul de l’avion mais, le pire, c’est que je n’ai pas trouvé le déclencheur pendant ma chute. J’ai d’abord pensé : « Oh, Tom vient de me tuer, il va se sentir si mal ». Je cherchais le déclencheur et je me suis dit : « Tu n’es pas Tom Cruise, tu ne seras jamais Tom Cruise, pourquoi tu as fait ça ? ». Puis je l’ai finalement trouvé, je suis arrivé et j’ai réussi.

– Glen Powell