Top Gun 2 : quel gros salaire a touché Tom Cruise ?

Un joli salaire perçu par Tom Cruise – Crédit : Paramount Pictures

Sur le petit comme le grand écran, les stars hollywoodiennes touchent des salaires mirobolants. On se souvient tous de l’énorme chèque perçu par Henry Cavill pour The Witcher, l’une des séries Netflix les plus populaires. Sans oublier la somme perçue par Jared Leto en tournant Morbius. Et aujourd’hui, place à une immense star en train de renforcer sa légende : Tom Cruise. Car pour Top Gun 2, l’acteur bankable a perçu un salaire confortable comme le calcule Puck News (sans confirmation de la production). Un montant à prendre avec des pincettes même si on imagine que la réalité s’en rapproche.

À lire > Mission Impossible 7 : une première bande-annonce truffée d’incroyables cascades pour Tom Cruise

Un salaire ajusté selon le contraire de Tom Cruise

Rien n’arrête la star – Crédit : Paramount Pictures

Difficile de dire le contraire, Top Gun 2 est une chouette réussite. Un blockbuster comme à l’époque de Jerry Bruckheimer avec des cascades incroyables pour qui n’est pas insensible à cette imagerie militaire exagérée. Sans oublier des scènes aériennes époustouflantes avec une intrigue tendue mettant en avant la jeune garde. Tom Cruise bâti sa légende avec ce film dans lequel apparaît, avec beaucoup d’émotion, Val Kilmer.

Et pour cet excellent tour de manège, combien le plus célèbre des scientologues a-t-il touché ? Selon Puck News, le salaire de base du comédien se situe à 12,5 millions de dollars. Mais l’homme perçoit une partie du box-office en raison de son contrat. Sans entrer dans les détails, avec l’exploitation en salle puis la location/streaming, Tom Cruise toucherait entre 80 et 90 millions de dollars pour Top Gun 2. Une coquette somme qui suit le succès commercial du long-métrage.

Bref, la star risque d’être payée grassement. Sans oublier que ce montant peut bouger avec le temps puisque plusieurs pays, dont la France, diffusent encore Top Gun 2 avec des salles qui ne désemplissent pas. Comme quoi, un bon blockbuster sans une explosion de fonds verts ou de super-héros peut attirer le grand public. Peut-être le début d’une nouvelle ère avec des studios moins frileux de gros films moins calibrés ?

Avec la sortie future du prochain Mission Impossible, nul doute que Tom Cruise, 60 ans au compteur depuis le 3 juin dernier, va poursuivre son ascension.

Source : ScreenRant