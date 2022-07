Top Gun 2 explose un nouveau record et dépasse Titanic au box-office américain

Sorti le 25 mai 2022 au cinéma, Top Gun : Maverick continue sur sa lancée. Après avoir dépassé le milliard de dollars au box-office mondial, Top Gun 2 vient d’exploser un nouveau record au box-office américain. Le film d’action est déjà le plus gros succès enregistré pour un long-métrage avec Tom Cruise, mais il continue encore à impressionner. Top Gun : Maverick est en passe de dépasser Titanic et de devenir le film Paramount Pictures le plus rentable de tous les temps. Il a d’ailleurs reçu des critiques extrêmement élogieuses de la presse.

Titanic est actuellement toujours le film le plus rentable de Paramount Pictures, mais Top Gun 2 vient de dépasser son record de premier passage au cinéma dans les salles américaines. Top Gun : Maverick a effectivement récolté 601,921 millions de dollars au box-office américain. En comparaison, Titanic avait engrangé 600,788 millions de dollars lors de son premier passage au cinéma en 1998. En cumulant ses différentes sorties au cinéma, le film de James Cameron a récolté 659,363 millions de dollars de recettes aux États-Unis.

Top Gun : Maverick a déjà récolté 1,146 milliard de dollars de recettes dans le monde

Au niveau mondial, Top Gun : Maverick est le 24e film le plus rentable de tous les temps. Avec 544,500 millions de dollars de recettes dans le monde en plus des 601,921 millions de dollars aux États-Unis, le film réalisé par Joseph Kosinski a déjà enregistré 1,146 milliard de dollars au total. Ces chiffres pulvérisent complètement ceux du premier Top Gun qui avait engrangé 375,288 millions de dollars de recettes au box-office mondial.

Brian Robbins, le PDG de Paramount Pictures, s’est félicité de l’énorme succès rencontré par Top Gun 2. « Top Gun : Maverick est un film phénoménal, et nous sommes très fiers de célébrer cette formidable réussite aux côtés de Tom Cruise, de nos cinéastes et de nos acteurs, de nos équipes de marketing et de distribution et, bien sûr, de tous les fans nouveaux et originaux de Top Gun, sans qui cela n’aurait pas été possible », a-t-il déclaré.

D’ailleurs, Tom Cruise a touché un énorme salaire de plusieurs dizaines de millions de dollars pour tourner Maverick. Il perçoit effectivement une partie des recettes du box-office en plus de sa rémunération de base. Enfin, Top Gun : Maverick est toujours diffusé dans les salles françaises.

Source : We Got This Covered