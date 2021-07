Tourisme spatial : vol réussi pour Jeff Bezos avec Blue Origin

Blue Origin vient de conclure son premier vol de tourisme spatial avec Jeff Bezos, Mark Bezos, Wally Funk et Oliver Daemen à bord de la capsule propulsée par la fusée New Shepard. Cet équipage entièrement civil a décollé hier pour 11 minutes de vol après avoir suivi 14 heures de formation chez Blue Origin.

Jeff Bezos s’exprime pendant la conférence de presse après le vol – Crédit : Blue Origin

Le tourisme spatial se concrétise de plus en plus. Le milliardaire Richard Branson est allé dans l’Espace la semaine dernière avec Virgin Galactic, la société qu’il a fondée. Pour Richard Branson, c’était « l’expérience d’une vie ». De son côté, Jeff Bezos a qualifié son vol spatial de « première étape de quelque chose de grand ». Il a également confirmé que c’était « le plus beau jour de sa vie ».

Un petit pas pour Blue Origin, un grand pas pour le tourisme spatial

La capsule de Jeff Bezos et des trois touristes spatiaux qui l’accompagnaient a atteint une altitude maximale d’environ 106 kilomètres. Les astronautes ont ainsi dépassé la fameuse ligne de Kármán qui se situe à 100 kilomètres d’altitude et qui représente la frontière internationale entre l’atmosphère terrestre et l’Espace.

Environ 3 minutes après le décollage, l’équipage était déjà en apesanteur dans la capsule. On pouvait entendre leurs cris de joie en direct. « J’adore ça ! », s’est notamment exclamé Wally Funk. En plus de profiter de la vue extraordinaire en dehors de leur capsule, les astronautes se sont amusés à flotter dans la capsule et à se lancer des balles de ping-pong.

Ensuite, la capsule de Blue Origin a entamé sa chute libre vers la Terre. Au même moment, la fusée réutilisable New Shepard qui fait partie des fusées les moins polluantes se redirigeait vers le sol afin de faire un atterrissage contrôlé. Environ 8 minutes et 30 secondes après le décollage, les parachutes de la capsule se sont déployés afin qu’elle atterrisse en douceur au milieu du paysage désertique du Texas.

Check out some of best photos from today’s historic #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/aqQg0gzxi4 — Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

Désormais, Blue Origin et Virgin Galactic ont toutes deux accompli leur premier vol de tourisme spatial. À quoi faut-il s’attendre maintenant ? Quelle sera la première société aérospatiale à emmener des touristes dans l’Espace ? Bien que Jeff Bezos et Richard Branson ne réitéreront probablement pas leur expérience de sitôt, Elon Musk pourrait bien être la prochaine personnalité à se rendre dans l’Espace non pas avec SpaceX, mais avec Virgin Galactic.

Source : CNET