Blue Origin : Jeff Bezos et son équipage sont réunis et prêts pour le décollage vers l’espace

L’équipage de Blue Origin est réuni au grand complet pour le premier voyage de tourisme spatial de la société. Jeff Bezos et trois autres personnes s’envoleront demain à bord de la fusée New Shepard en direction de l’Espace.

La société fondée par l’ex-PDG d’Amazon s’apprête à franchir un nouveau pas pour le tourisme spatial. Blue Origin a finalement obtenu l’autorisation de la Federal Aviation Administration pour emmener Jeff Bezos et trois autres passagers dans l’Espace.

Jeff Bezos et l’équipage de Blue Origin – Crédit : Jeff Bezos / Instagram

Les quatre touristes de l’Espace décolleront demain, mardi 20 juillet 2021, à 15h, heure française. Jeff Bezos deviendra ainsi l’un des premiers touristes spatiaux de Blue Origin. Vous pourrez suivre l’évènement qui sera retransmis en direct sur YouTube.

Un équipage hors du commun pour accompagner Jeff Bezos dans l’Espace

L’équipage de Blue Origin est déjà réuni au grand complet pour se préparer au vol spatial qui durera 11 minutes au total. Jeff Bezos a demandé à son frère Mark de l’accompagner pour vivre « la plus grande aventure avec mon meilleur ami ».

La troisième place est celle de Wally Funk, la célèbre pilote âgée de 82 ans maintenant. Elle faisait partie du programme « Femmes dans l’espace » en 1961. Wally Funk était l’une des 13 femmes du groupe Mercury 13 qui s’étaient qualifiées pour aller dans l’Espace en réussissant tous les tests. Mercury 13 a finalement été annulé et Wally Funk n’a jamais décollé en direction des étoiles. Elle deviendra demain la personne la plus âgée à aller dans l’Espace.

La quatrième place du vol de Blue Origin s’est d’abord vendue à 28 millions de dollars. Néanmoins, l’acheteur s’est désisté à cause de « conflits d’horaires ». Le jeune Oliver Daemen âgé de seulement 18 ans a donc pris la place que son père a rachetée. Oliver Daemen deviendra ainsi la plus jeune personne à décoller en direction de l’Espace.

La capsule de Blue Origin ira plus loin que le VSS Unity de Virgin Galactic

Contrairement au vol de Virgin Galactic avec Richard Branson qui a décollé horizontalement avec un avion porteur, le vol de Blue Origin décollera verticalement. La fusée réutilisable New Shepard emmènera l’équipage à environ 75 km d’altitude avec une accélération à plus de Mach 3 (environ 3 704 km/h).

Ensuite, la capsule se détachera de la fusée et continuera son voyage jusqu’à dépasser plus de 100 km d’altitude. Cela correspond à la ligne de Kármán qui définit la limite internationale entre l’atmosphère terrestre et l’Espace. En comparaison, Virgin Galactic est monté à environ 85 kilomètres d’altitude. Après quelques minutes d’apesanteur, la capsule entamera une chute libre pour revenir sur Terre.

Source : Space.com