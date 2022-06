Toyota rappelle en urgence des milliers de voitures électriques, les roues peuvent se détacher !

Toyota vient d’annoncer le rappel de 2700 de ses premiers véhicules électriques produits en série pour le marché mondial, en raison du risque que les roues se détachent. Il est donc urgent de faire réviser son véhicule si vous êtes concernés.

Toyota bZ4X – Crédit : Toyota

Le premier constructeur automobile mondial a soumis une demande de rappel de ses SUV bZ4X au ministère japonais des Transports. Sur les 2 700 véhicules, 2 200 étaient destinés à l’Europe, 260 aux États-Unis, 20 au Canada et 110 au Japon, a indiqué la société. Pour rappel, le nouveau SUV bZ4X est basé sur la nouvelle plateforme BZ (Beyond Zero) de la société. Le SUV combine la qualité, la durabilité et la fiabilité à long terme légendaire de Toyota avec les capacités de transmission intégrale de Subaru pour « obtenir une expérience de conduite à la fois confortable et engageante ».

Toyota a annoncé que les boulons des roues pouvaient se desserrer pendant la conduite. Naturellement, Toyota avertit les propriétaires de garer et de ne pas conduire leur véhicule jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Les voitures de Toyota peuvent perdre leurs roues pendant la conduite

Les propriétaires de bZ4X doivent cesser de conduire ces véhicules immédiatement, selon l’annonce de Toyota. Les boulons qui maintiennent les roues peuvent se desserrer, même après un nombre relativement faible de kilomètres sur la route. Les conducteurs pourraient donc avoir la mauvaise surprise de voir leurs roues se détacher sur la route. « Si une roue se détache du véhicule pendant la conduite, cela peut entraîner une perte de contrôle du véhicule, ce qui augmente le risque d’accident », rappelle Toyota dans son communiqué.

Quoi qu’il en soit, Toyota cherche toujours à savoir pourquoi cela peut se produire et dans quelles conditions. Jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée, les concessionnaires Toyota iront chercher les BZ4X des clients, et fourniront des véhicules de prêt gratuits en attendant, a déclaré Toyota.

Ce n’est pas la première fois que les voitures de Toyota font l’objet d’un rappel, puisque le constructeur japonais avait déjà rappelé plus de 30 000 Yaris l’été dernier à cause de pompes à carburant défectueuses.