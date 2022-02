Truth Social : il se remplit les poches en créant une fausse app de Trump sur Android

Truth Social, la nouvelle application de Donald Trump, n’est pas encore disponible sur Android. Pourtant, une app se faisant passer pour l’officielle a fait son apparition sur le Play Store, sans manquer d’enregistrer plus de 100 000 utilisateurs en l’espace de quelques jours. Il s’agit bien sûr d’un fake, truffé de trackers et de publicités.

L’app Truth Social de Donald Trump doublée par un fake sur Android © Truth Social

Personne ne sera passé à côté, Donald Trump a lancé son premier réseau social sous forme d’application mobile, nommée Truth Social (pas la peine de vous le traduire). Si cette dernière n’est pas encore disponible sur Android, un petit malin s’est amusé à en créer une fausse, qui a vite été suspendue par Google après un gain massif d’utilisateurs.

En effet, il n’a pas fallu longtemps pour que des milliers d’utilisateurs s’y inscrivent, plus de 100 000 en quelques jours, selon Business Insider. Au plus grand bonheur du développeur berlinois, qui en a profité pour se remplir les poches grâce aux publicités et à des achats in-app fantômes.

MAGA Hub, une fausse app truffée de publicités et d’achats intégrés sur Android

Répertoriée sous le nom de « MAGA Hub – Truth Social Trump », l’application Android était affichée en tout premier résultat lorsque vous recherchiez « Truth Social » dans le Play Store. Sortie en réalité il y a plusieurs mois, le 28 août 2021, l’application s’est envolée le 8 février, dès l’annonce de l’ex-Président des États-Unis.

MAGA Hub proposait un flux basé sur des photos qui regroupait le contenu d’autres utilisateurs. En comparaison, l’application Truth Social ressemble davantage à une plate-forme de type Twitter. Les utilisateurs de la fausse application ont été facturés 28,99 dollars pour des achats intégrés, soit 25 euros, bien que l’on ne sache pas exactement de quoi il s’agissait.

« Il y a des publicités partout et possiblement un paquet de logiciels malveillants » alerte Gizmodo. Il semblerait que les utilisateurs ne puissent désormais ni supprimer leur profil, ni leurs messages, à moins d’y aller un par un.

Une capture de l’app MAGA Hub sur le Play Store © Google

Les utilisateurs de l’app étaient également et automatiquement abonnés à un groupe de discussion mondial qui transmettait un flux constant de mèmes et de spams. Comme l’indique Business Insider, les utilisateurs de l’application, qui ont publié 6 600 avis entre janvier et février, semblaient presque tous convaincus que cette version était bien la bonne plate-forme vantée par Trump.

Selon les informations accessibles sur le Google Play Store, le développeur de l’app s’appellerait Lukas Niessen. Il est répertorié comme étant basé à Berlin, en Allemagne. Sa boîte, Odoma, ne donne aucun signe de vie depuis que la firme de Mountain View a suspendu l’application. Il propose d’autres apps : LGBT Hub, ainsi qu’un jeu appelé Grand Among Craft, décrit comme un mélange de GTA, d’Among Us! et de Minecraft…

Source : Business Insider