Amazon revend une fausse RTX 4090, Temu est boudé par les jeunes : c’est le récap’ !

Un client d’Amazon seconde main a eu la mauvaise surprise de constater que sa RTX 4090 était en réalité une RTX 4080 trafiquée, Temu est beaucoup plus populaire auprès des plus de 59 ans que chez les jeunes, le watermark sur les photos retouchées par IA du Galaxy S24 est inutile : c’est le récap’.

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Hier, on apprenait que GTA 6 aurait un moyen de transport inédit, que Google préparet une surprise pour le Pixel 8, et que la fiche technique de la Nintendo Switch 2 serait décevante. Ce mercredi au programme, c’est RTX 4090, Temu et Galaxy S24. Bonne lecture !

Le Galaxy S24 met un watermark sur les photos retouchées par IA

© Tom’s Guide

Cela faisait partie des mesures promises par OpenAI, Microsoft et Google pour rendre l’intelligence artificielle (IA) plus sûre : mettre des watermarks (ou tatouage numérique) sur les images générées par IA. Samsung n’avait fait aucune promesse, néanmoins le géant sud-coréen a coupé l’herbe sous le pied des critiques en plaçant un signe distinctif sur les photos altérées par Galaxy AI. Une excellente idée… mais qui ne sert à rien. Comme le montre des tests effectués sur le tout nouveau Galaxy S24, il est très facile de supprimer le watermark sur les photos générées par l’IA.

Temu est beaucoup plus populaire chez les baby-boomers

© Envato

Une étude révèle que les clients de Temu sont issus d’une génération en particulier : les baby-boomers. Contrairement à l’image qu’elle cultive, la plateforme de e-commerce Temu est boudée par les jeunes. Cette étude a été menée aux Etats-Unis par Attain. Pour arriver à de tels résultats, ce cabinet d’étude exploite les données des cartes de crédit d’un panel de 6,5 millions de consommateurs. Leurs achats sur révèle que les acheteurs âgés de 59 ans et plus sont les plus fidèles, avec en moyenne six commandes sur l’année, soit deux fois plus que les acheteurs de 18 à 26 ans. Comment l’expliquer ?

Amazon vend une fausse carte Geforce RTX 4090 d’occasion

Crédit : northwestrepair / YouTube

Un client Amazon a acheté d’occasion une RTX 4090 nécessitant des réparations sur le site de e-commerce. Une fois le produit reçu, il envoie donc cette carte graphique censée être la meilleure du marché grand public chez le réparateur et youtubeur North West Repair. En ouvrant le composant, ce dernier fait une découverte cauchemardesque : la carte graphique vendue 2 000 euros par Amazon s’avère être en réalité une RTX 4080 trafiquée. Un cas loin d’être isolé, les arnaques se multipliant sur les GPU d’occasion.